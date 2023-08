Algérie: Energie et mines - M. Arkab reçoit une délégation de représentants de la société civile de la wilaya de Skikda

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, dimanche au siège du ministère, une délégation de représentants de la société civile de la wilaya de Skikda, avec laquelle il a abordé un ensemble de questions et de préoccupations liées au développement local dont le dossier de recrutement à travers les entreprises du secteur de l'énergie et des mines dans la wilaya, a indiqué un communiqué du ministère.

Il s'agit de MM. Salah Zouiten, Abdelhalim Souki, Akram Ziari, Zoubir Fenazi et Djamel Bouldis, selon la même source qui précise qu"'un ensemble de questions et de préoccupations a été abordé, notamment celles relatives au raccordement aux réseaux de l'électricité et du gaz dans la wilaya de Skikda, l'extension des réseaux et leur équipement en transformateurs électriques, à l'instar du transformateur de la commune d'El Harrouch, en sus de projets d'investissement dans la wilaya".

A cette occasion, les représentants de la société civile de la wilaya de Skikda ont soulevé la question "des dossiers de recrutement, à travers les entreprises du secteur dans la wilaya, l'investissement social des entreprises du secteur, ainsi que le sponsoring des équipes sportives, à l'instar de l'équipe de l'entente sportive de Collo (ESC) et de l'équipe de handball de la wilaya de Skikda", conclut le communiqué.