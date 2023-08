Maroc: Casablanca - Inwi lance à la plage Saada sa campagne de nettoyage des plages dans le cadre de l'initiative 'Dir iddik'

Casablanca — L'opérateur global Inwi a lancé, dimanche à la plage Saada Ain Sebaa, sa campagne de nettoyage des plages qui couvre 7 villes du Royaume, dans le cadre de son programme "Dir iddik".

Étalée jusqu'à fin août, cette initiative à la fibre citoyenne, vise à sensibiliser les estivants qui affluent en grand nombre sur les plages pendant la saison estivale, à l'importance de préserver la propreté des plages.

Il est prévu que cette initiative solidaire et respectueuse de l'environnement réunisse plus de 450 bénévoles pour le nettoyage des plages et sensibiliser la population à l'importance de la préservation des plages.

Cette campagne, qui a vu la participation d'un grand nombre de bénévoles et d'associations de la société civile, en plus des opérations de nettoyage, a inclus également une série d'activités ludiques pour les participants, tels que des séances de yoga, de chant et de danse organisées spécialement pour les enfants.

À cette occasion, Mehdi Boukhari, directeur de la communication digitale chez Inwi, a indiqué dans une déclaration à la presse que le lancement de la campagne de nettoyage des plages a eu lieu sur la plage Saada Ain Sebaa, à Casablanca, soulignant que cette campagne couvrira 7 villes marocaines dans le cadre du programme "Dir iddik".

Il a soutenu que cette campagne de nettoyage des plages s'inscrit dans la continuité de l'engagement social et environnemental d'Inwi, ajoutant que pour mener ces actions de nettoyage des plages, inwi a fait appel aux associations partenaires du programme de la société civile, ce qui contribuera à attirer un plus grand nombre de volontaires.

"Cette campagne est ouverte à tous les citoyens désireux de participer à cette initiative", a fait remarquer M. Boukhari, notant que les intéressés peuvent s'inscrire en se rendant sur le site diriddik.ma et rejoindre l'une des actions programmées sur les différentes plages concernées par cette opération.

De son côté, Mohamed Amzil, président de l'association Big Heart, a expliqué que l'association participe à cette campagne en tant que partenaire du programme "Dir iddik", dans le but de préserver l'environnement et de sensibiliser les visiteurs de la plage Saada à l'importance de la protection des plages et des océans.

Le président de l'association a relevé que les plages, qui attirent de nombreux vacanciers pendant la saison estivale, constituent un espace propice pour sensibiliser les estivants à l'importance de préserver la propreté des plages.

M. Amzil a également noté que parallèlement au nettoyage de la plage, cette campagne organise des ateliers pour les enfants afin de mettre en avant l'importance du recyclage des déchets, ce qui contribue considérablement à réduire les déchets laissés par les visiteurs des plages et à les orienter vers des utilisations respectueuses de l'environnement.

Lancée en 2011, l'opération Dir iddik fédère aujourd'hui plus de 72.000 bénévoles, plus de 200 associations partenaires et compte à son actif plus de 700 projets déployés au fil des années partout au Maroc. Au fil des années, les actions "Dir iddik" ont permis notamment de réhabiliter 74 associations, de rénover 16 quartiers et aussi d'aménager 50 classes connectées dans le rural.