Ile Maurice: Independence Allowance et CSG Child Allowance - Couches, lait et... portable dernier cri

Le Premier ministre a procédé cette semaine à la cérémonie de lancement pour les premiers paiements de l'Independence Allowance et de la CSG Child Allowance.

D'après les chiffres avancés, environ 15 000 jeunes qui ont atteint leurs 18 ans en janvier de cette année bénéficieront de la première allocation mentionnée. Comment prévoient-ils de dépenser leurs Rs 20 000 ? Nous leur avons posé la question...

Krit (prénom d'emprunt), un élève de Sir Abdool Razack Mohamed State Secondary School, fêtera ses 18 ans en septembre prochain et se dit ravi d'empocher ses Rs 20 000. Bien qu'il n'ait pas encore entamé les démarches pour y avoir accès, les idées de ce qu'il ferait une fois son argent en poche fusent dans sa tête. «Ce n'est pas énorme, mais au moins nous avons obtenu quelque chose.

Ma maman m'a suggéré d'organiser une fête entre amis et mes proches, mais moi, j'aurais bien aimé m'acheter de nouveaux vêtements pour me sentir plus élégant. Je ne sais pas encore...» Même si le gouvernement suggère aux jeunes d'utiliser cet argent pour étudier davantage, Krit explique qu'un de ses amis a décidé d'utiliser cette somme pour s'acheter un téléphone portable dernier cri. Il compte opter pour un 'top' modèle, et ses parents contribueront pour l'argent manquant...

En ce qui concerne la CSG Child Allowance, elle sera versée à tous les enfants mauriciens qui n'auront pas dépassé leurs trois ans au 30 juin 2024. En d'autres termes, tous les enfants âgés entre 0 et 3 ans de juillet 2023 à juin 2024 percevront Rs 2 000 mensuellement, indépendamment du salaire de leurs parents. Pour être éligible, l'enfant devra absolument avoir un compte en banque à son nom ou un compte joint avec ses parents. Ces derniers ont jusqu'au 30 septembre de cette année pour soumettre leur demande. Mais que peut-on faire avec Rs 2 000 mensuellement ?

Nous avons posé la question à Christel, une habitante de Résidence La Cure. Elle explique qu'avec l'inflation, toutes les dépenses liées aux besoins d'un enfant ont augmenté. Une boîte de lait coûte environ Rs 530, et un paquet de couches tourne autour de Rs 300, souligne-t-elle. «Mais j'ai besoin d'au moins deux à trois boîtes de lait par mois pour ma fille d'un an et demi, surtout maintenant qu'elle commence à manger des céréales et des biscuits le matin. Les couches aussi, c'est pareil. J'ai besoin d'au moins deux paquets de 52 pièces, mais il se peut que certains mois, ma fille ait besoin de plus de couches, surtout si elle tombe malade.» Pour elle, cet argent aidera certainement à alléger les dépenses, mais il n'est clairement pas suffisant. «Les prix augmentent chaque jour. Dans quelques mois, ces Rs 2 000 n'auront plus la même valeur...»

Cette situation soulève des questions sur la capacité de ces allocations à répondre aux besoins réels des bénéficiaires, surtout face à l'évolution des coûts de la vie. Il est évident que certains jeunes auront des choix variés sur la manière de dépenser leur allocation, tandis que d'autres parents se retrouveront face à des défis financiers, malgré l'aide apportée par la CSG Child Allowance.