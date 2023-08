Ile Maurice: Congrès de l'opposition - la municipalité de Vacoas-Phoenix dit oui, mais...

L'alliance de l'opposition, composée du Parti travailliste (PTr), du Mouvement militant mauricien (MMM) et du Parti mauricien social- démocrate (PMSD) a annoncé la tenue d'un grand congrès à Vacoas pour le vendredi 18 août.

Mais à une douzaine de jours de ce rendez-vous, l'incertitude plane toujours quant au lieu où se tiendra ce rassemblement. Si la municipalité de Vacoas-Phoenix, qui a été sollicitée en premier, a autorisé la tenue du congrès, elle a imposé toutefois certaines conditions. Selon le président du PTr, Patrick Assirvaden, la municipalité n'autorisera pas l'installation d'une marquise dans la cour, par exemple. «Ce qui fait qu'il sera difficile de fixer notre rendez-vous dans cette salle qui peut contenir au maximum 500 personnes, alors qu'on s'attend à une grosse foule.»

Comme on le sait, la police a refusé d'accorder l'autorisation pour l'organisation de ce rassemblement à la Place Camions/ Taxis, à Vacoas, soutenant que cela causera de gros inconvénients aux usagers de la route. À hier, Metro Express Limited avait autorisé l'utilisation de son espace «Park and Ride» à proximité de la gare principale de Vacoas, mais a indiqué que pour ce faire, il fallait d'abord obtenir l'aval de la police. Pour le président du PTr, à hier, le problème restait entier ; il souligne toutefois que le congrès se tiendra coûte que coûte à Vacoas, qui est la ville mieux à même d'accueillir un tel rendez-vous, selon les Rouges. En attendant, au cours des derniers jours, les réunions de mobilisation se sont succédé et elles seront organisées plus régulièrement d'ici le 18 août.

Après Vacoas, l'opposition compte se rendre dans la région Est - dans les circonscriptions 8, 9 et 10 plus précisément, ensuite dans les basses Plaines-Wilhems (circonscriptions 18, 19 et 20), avant de tenir un congrès dans la capitale (circonscriptions 1, 2, 3 et 4). La série se clôturera probablement à Triolet (pour les circonscriptions 5, 6 et 7). Ce sera soit à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre avant la rentrée parlementaire. Entre-temps, l'état-major des trois partis politiques se rencontrera pour travailler sur leur programme. La prochaine réunion est prévue jeudi.

Les dirigeants de cette alliance ont jusqu'ici donné dans les grandes lignes quelques propositions de leur programme gouvernement, surtout au niveau des nominations politiques.

Le PTr attribue des responsabilités

Lors d'une réunion de son bureau politique, le PTr a nommé ses parlementaires ainsi que d'autres personnes à des postes de responsabilité pour s'occuper des différents ministères en cas d'élection. Ils seront épaulés par d'anciens ministres dont Michael Glover, Lormus Bundhoo, Sheila Bappoo et Dharam Gokhool. A noter que le Dr Vasantrao Gujadhur, qui a été aperçu au congrès de l'opposition la semaine dernière, épaulera le député Farhad Aumeer.

Economie et Services financiers : Ritish Ramful, Milan Meetarbhan

Bonne gouvernance et Réformes institutionnelles : Shakeel Mahamed

Education et Arts et culture : Mahend Gungapersad, Lucien Finette et Dharam Gokhool

Santé : Farhad Aumeer, Vasantrao Gujadhur, Dr Pauvaday et Lormus Bundhoo

Environnement : Osman Mahomed et Fabrice David

Egalité du genre et famille : Stéphanie Anquetil, Sheila Bappoo, Amita Boolauky, Claire Le Lay et Mohini Bali

Energie et Services publics : Patrick Assirvaden, Hassen Fakim et Harry Boolauck

Infrastructures et Transport : Anil Bachoo

Logement et Aménagement du territoire : Osman Mahomed

Jeunesse et sport : Ehsan Juman, Michael Glover, Edley Chimon et Jacques Malié

Tourisme : Michaël Sik Yuen et Sydney Pierre

Administrations régionales : Ranjiv Woochit

Affaires étrangères : Arvin Boolell

Technologie : Avinash Ramtohul

«Ni Pravind ni Navin»

«Ni Pravind ni Navin» ; ces affiches, placardées un peu partout à travers le pays, vous les avez sûrement vues. C'est l'entente Rassem-blement Mauricien-Linion Pep Morisien (RM-LPM) qui a été la première à les placer. Une semaine après, le Reform Party s'y est mis aussi. Si par endroits, certaines de ces affiches ont été déchirées ou décollées, en revanche, une grande majorité demeure intacte. Ce qui porte à croire que ceux qui sont au pouvoir estiment que ces affiches sont davantage au détriment de l'alliance de l'opposition. En ce qui concerne l'entente RM-LPM, elle devrait se lancer dans une campagne sur le terrain dans les semaines à venir. Le leader du RM, Nando Bodha, est de retour au pays après quelques jours passés à l'étranger et il compte rencontrer ses proches collaborateurs mercredi prochain.