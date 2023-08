Congo-Kinshasa: Clôture de IXes Jeux de la Francophonie à Kinshasa

Les IXes Jeux de la Francophonie ont été clôturé ce dimanche 6 août au Stade des Martyrs dans la ville de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le Chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi.

Comme à l'ouverture des Jeux, le 29 juillet, la parade de différentes délégations a ouvert la cérémonie.

Satisfaction du peuple congolais

Le Président Félix Tshisekedi a affirmé, dans son discours de clôture des IXes Jeux de la Francophonie que ces Jeux ont été un événement historique, une satisfaction pour le peuple congolais.

« Ces Jeux ont exprimé la satisfaction du peuple congolais de les avoir organisés et d'avoir passé avec vous dix jours d'intenses activités sportives et culturelles. Cette neuvième édition des jeux de la Francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à la Francophonie, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde », a indiqué le Président Félix-Antoine Tshisekedi.

Il promet de booster le sport, la culture et l'éducation avec les infrastructures construites pour accueillir ces IXes jeux de la Francophonie.

%

« La RDC est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguées par ces IXes Jeux de la Francophonie pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités notamment dans le domaine des sports et des arts ainsi que dans celui de l'éducation », a ajouté le Président Tshisekedi.

Mission accomplie

Le ministre des Sports, Claude-François Kabulo Mwana Kabulo, a fait remarquer la mission confiée à la RDC a été accomplie.

« Le pari d'organiser les jeux de la francophonie a été gagné. La jeunesse congolaise a été à la hauteur des attentes. La population kinoise a été au rendez-vous et enthousiasmé par les jeux de la francophonie. Les IXes Jeux de la Francophonie ont été à la hauteur des attentes des hôtes. La fête a été belle », a ajouté M. Kabulo.

Le stade des Martyrs et le Palais du peuple débordés

Bien avant cette clôture des IXes Jeux de la Francophonie, le Stade des Martyrs et le Palais du Peuple ont été pris d'assaut par des Congolais qui tenaient à participer à la cérémonie de clôture et au concert organisé par le comité.

Le Comité national des Jeux de la Francophonie a été obligé demander à ceux qui pensaient encore participer physiquement à la cérémonie, de la suivre à partir de la télévision.

« Il est illusoire de penser que l'on peut y trouver de la place. Le CNJF demande avec insistance à toutes les personnes désireuses de suivre le football, la cérémonie de clôture ou encore le concert ce soir de ne plus effectuer des déplacements vers ces endroits pour leur propre sécurité et la sécurité de la population en général. Tout sera retransmis en direct à la télévision nationale (RTNC) », a indiqué le communiqué.

La RDC a raflé 34 médailles dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Elle se classe 9eme.