Ile Maurice: Altercation, fuite, poursuite - Dheerun Gooray de nouveau en action...

La vidéo de l'incident a fait le buzz mercredi sur les réseaux sociaux. Dheerun Gooray, âgé de 44 ans, habitant Sorèze, a été placé sous surveillance à l'hôpital Victoria à Candos après avoir été interpellé lors d'un contrôle routier.

Les policiers l'avaient arrêté pour avoir doublé sur une ligne blanche continue. Lorsqu'un officier s'est approché du véhicule, le conducteur est devenu agressif. Malgré les tentatives pour le calmer, il est descendu de la voiture, résistant vigoureusement alors que quatre policiers de la Traffic Branch essayaient de le maîtriser pour l'empêcher de prendre la fuite. Pendant l'altercation, le casque d'un policier s'est envolé, tandis que l'automobiliste réussissait finalement à s'échapper, sous le regard médusé des passants.

Du renfort a été sollicité, et le suspect, sachant qu'il était traqué, s'est jeté de la rampe de Dowlut à Phoenix, se blessant au passage... Le SAMU l'a conduit à l'hôpital Victoria à Candos, où il a été placé sous surveillance policière. Il sera poursuivi pour «assault against an agent of civil authority» et sera verbalisé pour des infractions au code de la route à sa sortie de l'hôpital. Son test toxicologique s'est avéré positif. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que Dheerun Gooray fait parler de lui.

En mars 2022, il avait tenu en otage tout un quartier à Sorèze. Armé d'une hache et d'une barre de fer, il avait vandalisé des voitures en stationnement à l'avenue Capitaine. Ses voisins n'avaient pas osé intervenir, et les propriétaires des véhicules avaient assisté impuissants à la destruction de leurs biens. La police de Pailles, mandée sur place, avait également eu du mal à maîtriser le forcené et avait dû solliciter des renforts. Finalement, une vingtaine d'officiers avaient réussi à le désarmer et à le placer en état d'arrestation. Sa remise en liberté conditionnelle après cette affaire avait suscité la polémique. Malgré les objections de la police, il avait été libéré sous caution, alors qu'il venait de comparaître en cour de Port-Louis pour «damaging property».

«Bien connecté»

Il faut savoir que le suspect était déjà en liberté conditionnelle pour possession illégale d'armes et agression et la police avait insisté pour qu'il retourne en détention. Cependant, selon le protocole sanitaire en vigueur, les détenus devaient se soumettre à un test PCR ou antigénique avant d'être placés en cellule. Le test de Dheerun Gooray s'étant avéré positif, un haut gradé avait ordonné sa libération sous caution, ce qui avait surpris certains, d'autant plus que le centre de détention de Vacoas avait été aménagé pour accueillir les détenus testés positifs au Covid-19. Des rumeurs disent qu'il serait «bien connecté politiquement».

En 2019, il avait également été impliqué dans une affaire après le décès de Swaley Futta, un habitant de Vallée-des-Prêtres. Le volailler de 53 ans était décédé dans des circonstances troublantes, sa famille affirmant qu'il avait été agressé par un groupe d'individus en raison d'une dette de Rs 110 000 envers son fournisseur de poulet, Dheerun Gooray. Ce dernier avait été arrêté pour «giving instruction to commit a crime» par la Major Crime Investigation Team après le décès de Swaley Futta. Par la suite, il avait pu bénéficier de la liberté conditionnelle, car le rapport d'autopsie avait conclu que la victime était décédée des suites d'une crise cardiaque...