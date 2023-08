Ile Maurice: Sandiren Bangarigadu, 36 ans,écope de 29 ans de prison pour avoir tué l'amant présumé de sa femme

Dans cette rubrique hebdomadaire, nous revenons sur des disparitions, des faits divers ou des crimes perpétrés il y a plusieurs semaines, mois, années... Des drames qui ont marqué les esprits et qui ont bouleversé des vies à tout jamais...

SANDIREN Bangarigadu, maçon de profession, a écopé de 29 ans de prison pour l'assassinat d'Atmaram Ramkissun, aussi connu sous le nom de Nitin, à Mahébourg, le 4 février 2020. Le verdict a été prononcé la semaine dernière par le juge Luchmyparsad Aujayeb. Revenons au meurtre qui a coûté la vie à Nitin. Ce jourlà, cet homme de 43 ans a été poignardé par Sandiren Bangarigadu au domicile de son ex-concubine Swastee Chamrah. En toile de fond : une histoire de jalousie. Le meurtrier est presque immédiatement arrêté et placé en détention. Il plaidera d'ailleurs coupable en cour et présentera des excuses pour le meurtre qu'il avait commis. Au juge, il avait expliqué qu'il s'était laissé emporter par la jalousie.

Le jour fatidique, ce maçon alors âgé de 36 ans et habitant Beau-Vallon, Mahébourg, avait avoué à la police avoir tué Nitin après l'avoir vu en compagnie de son ex-concubine dans la maison de celleci. Ils s'embrassaient et cela l'a mis dans une colère noire. Il avait dans un premier temps sorti son téléphone pour les filmer avant de se rendre dans la cuisine où il a pris un couteau et asséné des coups à six reprises à Nitin sur différentes parties du corps, avant de lui lacérer le visage.4

La peur de sa vie

Après ce drame, la nouvelle s'est répandue dans la localité et son ex-concubine a apporté sa version des faits et des précisions... Elle a dit qu'elle n'avait pas de liaison avec la victime. «Je n'étais pas au lit avec l'homme. Il y avait des travaux à faire chez moi et Nitin - qui était menuisier - était venu faire un constat. Il devait fabriquer une porte et il prenait les mesures. C'est tout. Il n'y avait rien entre nous. Je ne savais pas que Sandiren Bangarigadu était là à un moment donné. Ce n'est que quand il a porté le coup et que Nitin était à genoux que j'ai compris ce qui se passait.»

Elle a expliqué avoir eu la peur de sa vie et qu'elle s'est réfugiée dans les toilettes. Au cas contraire, elle aurait aussi perdu la vie. Elle a aussitôt alerté sa fille de 17 ans, qui, à son tour, a informé la police. Lorsque les officiers de l'Emergency Response Service sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé le suspect dans la cour et l'arme du crime près de la victime. Swastee Chamrah indique qu'elle était séparée de Sandiren Bangarigadu depuis 2019 après trois ans de vie commune. Mais à la police par la suite, elle s'est ravisée et a affirmé avoir entamé une relation avec Nitin après sa séparation avec Sandiren.

De leur côté, à la suite du crime, les proches de Nitin ont exprimé leur révolte en indiquant que ce dernier, qui était célibataire, était un homme bien et qu'il n'avait jamais eu de problème avec quiconque. Ils ont expliqué que le jour du drame, il avait dit avoir rendez-vous avec un client et ont réclamé que justice soit faite pour la victime. Justice qui lui a été rendue, un peu plus de deux ans après. De quoi leur permettre de faire leur deuil aujourd'hui après cette tragédie, même si la douleur reste vive.