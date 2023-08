Ile Maurice: La Barbie mania déferle sur le pays

La Barbie mania frappe le monde entier et Maurice n'est pas en reste. Depuis la sortie du premier film le 21 juillet dernier, la blonde emblématique fait ravage. Ce film signé Greta Gerwig a connu un franc succès depuis sa sortie et va bientôt toucher la barre d'un milliard de dollars au box-office. Les studios Warners Bros ont dépensé en tout $ 295 millions sur le film, dont $150 millions uniquement pour le marketing, ce qui explique le tsunami rose.

Il s'agit d'un véritable phénomène ; une Barbie mécanique géante sillonne ainsi les rues de Dubaï alors que Burger King a intégré un menu Barbie à la sauce rose. Le film sur la poupée mythique - distribué chez nous par Mcine - suscite aussi l'intérêt. Petits et grands se ruent vers les salles obscures. Comme partout ailleurs, certains s'habillent en rose, histoire de suivre le trend. Barbie a même touché les boîtes de nuit car certaines ont organisé des soirées sur le thème.

Cependant, le film est loin d'être un long-métrage purement superficiel sur les aventures de la jeune blonde et de son compagnon Ken ; il met en avant des thèmes tels que les pressions qu'exerce la société sur les femmes ainsi que les hommes. Nous avons interrogé certaines personnes qui ont vu le film pour avoir leur opinion. Pour Mansi, 19 ans, bien que le film essaie d'illustrer l'expérience de la féminité et le vécu des femmes dans toute leur diversité, il reste quand même trop matérialiste et ressemble à une publicité hors de prix pour la fameuse poupée Mattel.

Toutefois, elle admet que c'était une expérience collective sympathique spécialement pour les femmes, car cela leur permet de s'identifier l'une à l'autre en portant du rose et affirmer leur féminité. Par ailleurs, elle souligne que la présentation de Ken a mis en exergue la banalisation des sentiments des hommes au sein de la société et comment cela empiète sur leur santé mentale, un thème souvent occulté. Il faut savoir que Greta Gerwig est connu pour ses films représentant divers aspects des relations hommes-femmes.

Selon Yasin, Barbie obtiendrait une note de 5 sur 10. Les décors sont splendides et les acteurs excellents, mais il s'attendait à un film davantage centré sur l'univers de Barbie et ses problèmes, à l'image du film Enchanted de Disney, offrant un divertissement léger. Selon lui, le message véhiculé par le film aurait pu être transmis dans n'importe quelle autre production cinématographique. Il estime en outre que le film représente une vaste opération de rebranding.

Les débats autour de l'hypersexualisation et de la représentation irréaliste de la beauté portés par l'emblématique poupée Barbie ont animé les discussions depuis des décennies. Ainsi, cette production semble proposer un rebranding majeur : présenter le même produit sous un tout autre jour, en totale contradiction avec les critiques passées, et la voir désormais comme une poupée véhiculant un message féministe, en phase avec les prises de conscience actuelles. Une stratégie réussie, semble-t-il.

Quant à Advitiya, revêtir du rose et se rendre au cinéma pour découvrir Barbie avec ses amis a été une expérience tout simplement magnifique. Grande fan de la poupée depuis son plus jeune âge, elle attendait avec impatience la sortie du film. Elle a particulièrement apprécié la façon dont le film dépeint l'évolution de Barbie lorsqu'elle se confronte à la réalité de la vie et aux questionnements existentiels qui l'assaillent. Les péripéties de Ken et son cheminement personnel sont également des éléments qui ont captivé son attention. En somme, pour Advitiya, Barbie est une montagne russe d'émotions qui mérite amplement son succès.

Ainsi, bien plus qu'une simple poupée, Barbie est devenue une icône culturelle qui aborde des enjeux bien réels, suscitant des débats et des émotions chez ses adeptes à travers le monde. Le succès de ce film prouve que la fascination pour cette poupée emblématique perdure et se renouvelle, faisant de Barbie bien plus qu'un simple jouet, mais un symbole de réflexion sur notre société.