Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 7 Aout 2023

Burkina Faso : Académie militaire Georges-Namoano - Une promotion prête à apporter sa contribution à la reconquête du territoire

Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé en fin d’après-midi, la sortie de la 22e promotion des élèves-officiers d’active de l’académie militaire Georges-Namoano. La promotion a été baptisée ‘’Triomphe’’ par le Chef de l’État pour marquer sa volonté de lutter intensivement contre le terrorisme. Le choix de ce nom est une invite de la 22e promotion à mettre en pratique les enseignements reçus pour « triompher face à l'ennemi, face à l'adversité ». (Source : aouaga.com)

Sénégal : Justice- Ousmane Sonko « admis aux urgences »

Les Patriotes vient d’apprendre que le président Ousmane SONKO en détention arbitraire depuis le 31 juillet 2023 à la prison de Sebikhotane, est admis aux urgences. Avant son emprisonnement, il était bien portant et ne souffrait d’aucune maladie connue. (Source :adakar.com)

Niger : Coup d’Etat / Alassane Ouattara - « Nous soutenons les initiatives de la Cédéao visant à rétablir l’ordre constitutionnel »

Le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé ce dimanche soir, dans une adresse à la nation diffusée sur les antennes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti) que la Côte d'Ivoire soutient les initiatives de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest ( Cédéao) visant à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. « Nous condamnons la tentative de coup d'Etat au Niger qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la Cédéao visant à rétablir l'ordre constitutionnel l'ordre constitutionnel dans ce pays frère et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions », a dit le président ivoirien. Non sans ajouter que « ceci est essentiel » (Source :allafrica.com)

Mali : Loi de finances rectificative 2023- Près de 700 milliards Fcfa de déficit prévisionnel

Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le conseil des ministres du 25 juillet 2023 a adopté un projet de loi portant modification de la loi n°2022-051 du 13 décembre 2022 portant loi de finances pour l’exercice 2023.Le projet de loi modifie la loi de finances de l’exercice 2023 pour tenir compte, notamment : du ralentissement de l’activité économique et de la hausse des prix dus aux perturbations intervenues dans le fonctionnement de l’économie à la fois sur le plan international et national ; de nouvelle annonce d’appui budgétaire et de l’encaissement de recettes exceptionnelles ; des dépenses supplémentaires en matière de charges salariales, de sécurisation du territoire national et de soutien à l’économie.En ce qui concerne la modification des recettes budgétaires, elle porte sur l’inscription de recettes additionnelles d’un montant de 32 milliards 880 millions de Fcfa et le report des ressources disponibles sur le compte d’affectation spéciale, dénommé fonds pour le développement durable pour un montant de 71 milliards 688 millions de Fcfa. Notons que la Loi de finances rectifiée dégage un déficit prévisionnel de 689 milliards 995 millions de Fcfa contre 695 milliards 995 millions de Fcfa dans la Loi de finances initiale, soit une diminution de 6 milliards de F Cfa. (Source :abamako.com)

Guinée : Contrôle de l’Ufdg - Ousmane Gaoual et Cellou Dalein bientôt en Justice ?

« Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds », prévient Ousmane Gaoual Diallo qui ne cache plus ses ambitions de conquérir le leadership de l’Ufdg. L’actuel ministre porte-parole du Gouvernement se dit prêt à en découdre. Dans un entretien accordé à Africaguinee.com dont l’intégralité sera publiée ce lundi 07 août, Ousmane Gaoual Diallo avertit qu’il n’exclut pas d’attaquer Cellou Dalein Diallo en justice. (Source :africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Elections sénatoriales- Le scrutin programmé pour le 16 septembre

Les élections sénatoriales seront programmées pour le 16 septembre 2023. L’information a été livrée, le dimanche 6 août 2023, par le Président de la République Alassane Ouattara, à l’occasion de son adresse à la nation dans le cadre des 63 ans de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.Le Chef de l’Etat a indiqué que tous les partis politiques prendront part à ces élections, car les sénateurs ont été maintenus en fonction depuis décembre 2020, en attendant le renouvellement des conseillers municipaux et régionaux par tous les partis politiques.« Je souhaites que toutes ces élections se déroulent dans un climat de paix et de fraternité, car il y va de la consolidation de nos acquis démocratiques. J’en appelle donc au sens de responsabilité de tous les candidats des partis politiques et de l’ensemble de nos compatriotes », a exhorté le Chef de l’Etat Alassane Ouattara. (Source :Fratmat.info)

Maroc : 9e jeux de la francophonie- Le Maroc termine leader avec 23 médailles d’or

Le Royaume du Maroc a terminé leader des 9ème Jeux de la Francophonie, organisés du 28 juillet au 06 août 2023 à Kinshasa en République démocratique Congo (Rdc), avec 58 médailles dont 23 en or, 16 en argent et 19 en bronze, a indiqué dimanche le tableau final des statistiques de ces olympiades. En cyclisme, sur les routes de Kinshasa, le Maroc a aussi gagné presque toutes les médailles dans les deux versions : masculine et féminine.Par contre, les Marocains ont été moins forts dans les sports de combats, obtenant seulement une seule médaille en or en lutte libre par l’entremise de l’athlète Hassoune Zine qui a battu la Tunisienne Hammmi Faten (12-3) dans la catégorie de 57 kg, et une deuxième en lutte africaine.Dans le volet culturel, le Maroc n’a gagné qu’une seule médaille d’or, notamment dans le concours de jonglerie avec ballon. (Source :Acp)

Cameroun : Jeux de la Francophonie-Yaoundé termine3ème avec 13 d’or

La troisième et la quatrième place sont revenues respectivement au Cameroun avec 40 médailles dont 13 en or, 13 en argent et 14 en bronze et, au Sénégal qui se sont ressaisis en lutte africaine, une discipline dont ils semblent avoir le monopole, gagnant 25 médailles dont 10 en or, 9 en argent et 6 en bronze. ( Source:Acp)

Rdc : Jeux de la francophonie - Le pays termine 9ème avec 34 médailles dont 5 en or

Alors qu’elle était 4ème à la fin de la fin de la 6ème journée, la République Démocratique du Congo, qui pourtant a aligné les athlètes dans toutes les disciplines et concours en tant que pays hôte, a malheureusement chuté à la 9ème place 34 médailles, dont 5 en Or. Une prestation qui est loin d’être une catastrophe. En lutte, les Congolais sont sortis deuxième avec 2 médailles d’Or, dernière la Roumanie, puis ils ont gagné d’autres médailles dans les concours culturel, notamment en littérature nouvelle, dans hip-hop, et en marionnettes géantes avec une très parades de déambulation devant le Niger et le Togo. (Source :Acp)

Tunisie : Immigration clandestine- Huit corps de migrants rejetés sur les côtes tunisiennes

Huit corps sans vie de migrants ont été rejetés au cours des dernières 48 heures sur les côtes de la ville de Sfax (est de la Tunisie), rapporte dimanche la presse locale. Les corps récupérés appartiennent à des migrants clandestins subsahariens, indique la presse citant le procureur de la République et porte-parole officiel du Tribunal de première instance de Sfax. Les gardes-côtes tunisiens ont annoncé, le 13 juillet dernier, avoir repêché 13 corps de migrants victimes d’un naufrage au large de la même ville portuaire. Sfax, deuxième plus grande ville Tunisie, est le principal point de départ cette année des candidats à l’émigration vers l’Europe, l’île italienne de Lampedusa se trouvant à moins de 150 km du littoral tunisien. (Source : La relève)