Algérie: Foot - L'ES Sétif officiellement dans le giron du groupe Sonelgaz

SETIF — Le club sportif de l'Entente Sportive Sétifienne (ESS) appartient désormais au groupe Sonelgaz après l'officialisation, dimanche, du transfert de propriété vers le groupe public lors d'une rencontre tenue au siège de la wilaya de Sétif, en présence du wali, Mohamed-Lamine Deramchi, et du Président-directeur général de Sonelgaz, Mourad Adjal.

Au cours de cette rencontre à laquelle ont assisté les autorités locales civiles et sécuritaires, des membres de l'Assemblée populaire nationale, l'ancienne équipe dirigeante du club et les représentants des médias nationaux, le chef de l'exécutif local a qualifié cette officialisation d'"étape historique" dans le parcours du club-phare des Hauts-plateaux.

M. Deramchi a fait part de son vif souhait de voir l'équipe sétifienne, "club aux 27 titres", retrouver toute son aura et renouer avec la moisson de titres nationaux et continentaux, estimant qu'une "nouvelle ère" s'ouvre désormais pour le club. Il a remercié les anciens dirigeants pour leurs efforts, et les supporters du club pour leur attachement sans réserve à leur équipe, tout en prodiguant ses encouragements au nouveau staff administratif.

Le président directeur général de Sonelgaz a fait part, de son côté, de son "bonheur" devant cet épilogue heureux de toute une série d'efforts ayant abouti au transfert de propriété, surtout que celui-ci intervient en août, mois de création de l'ESS (en 1958).

Une feuille de route présentant les différents projets et les staffs administratifs et technique du club a ensuite été présentée par le nouveau directeur général de la société sportive par actions "ESS Black Eagles", Nabil Gouasmia. Le nouveau DG a évoqué les grands projets à court et moyen termes tels que la construction du centre de formation, la réhabilitation de l'ex-hôtel de France qui servira à l'hébergement et à la restauration des athlètes, et autres structures.

M. Gouasmia a également rappelé, entre autres, que le nouveau staff technique de l'ES Sétif pour la prochaine saison sera composé du coach principal Abdelkader Amrani et de son adjoint Malik Zorgane.