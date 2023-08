Afrique: Boxe/Championnats d'Afrique Elite - 3e place pour l'Algérie

YAOUNDE — L'Algérie a achevé sa participation aux Championnats d'Afrique Elite de boxe (messieurs et dames) qui ont pris fin, samedi à Yaoundé au Cameroun, avec un total de sept médailles (4 or, 2 argent et 1 bronze), terminant sur la 3e marche du podium d'une compétition qui a drainé 206 boxeurs (142 garçons et 64 filles) de 26 pays dont l'Algérie avec 13 boxeurs dont six filles.

C'est les filles qui ont émergé avec l'obtention de trois médailles d'or, remportées par Roumaysa Boualem (50kg), vainqueur de la Marocaine Rabab Cheddar (5-0), Khélif Hadjila (60kg) qui a battu la Congolaise Mbalayi Merveille (5-0) et Ichrak Chaïb (63kg) expéditive face à l'Ougandaise Namutebi Erina (arrêt au 2e round).

Les filles algériennes ont ajouté deux distinctions en argent, chez les 48kgs par Mansouri Fatiha et les 54kgs par Fatma Zohra Abdelkader-Hadjala.

Pour leur part, les garçons présents avec sept pugilistes reviennent au pays avec une vermeil remportée haut la main par Jugurtha Aït Bekka (63.5kg) devant le Mauricien Colin Louis Richarno (5-0), conservant ainsi son titre africain, et une médaille de bronze empochée par Mourad Kadi (+92kg), après sa défaite en demi-finale face au Seychellois Agnes Keddy Evans (0-5).

Ces résultats de la délégation sportive algérienne a été qualifiée d'acceptable, en raison du nombre d'athlètes avec lesquels l'Algérie était représentée, et d'autres considérations qui " ont privé la délégation algérienne d'une meilleure récolte", de l'avis du directeur technique national (DTN), Mourad Meziane présent à Yaoundé.

%

"En terme de pronostic de médailles d'or, l'objectif de notre participation a été atteint. On avait misé sur trois et on empoche quatre. Et la récolte pouvait être nettement meilleure, si ce n'est l'arbitrage qui nous a spolié d'au moins trois médailles d'or", a indiqué le DTN, expliquant qu'au volet de participation l'Algérie a pris part aux joutes camerounaises avec 13 athlètes sur 25 possibles dont 6 filles.

Et d'ajouter: " du point de vue des statistiques plus de 52% de nos athlètes ont été médaillés, en plus d'une place 3e au podium au classement général sur 26 pays présents. On a dépassé des pays présents avec plus de pugilistes, à l'image du pays hôte avec 22 boxeurs (4e), le Mozambique avec 20 boxeurs (5e place)", a relevé Mourad Meziane.

Lors des derniers Championnats d'Afrique (12-17 septembre 2022 à Maputo au Mozambique), la boxe algérienne avait participé avec 20 boxeurs (12 messieurs et 8 dames), sur un total de 211 boxeurs dont 64 filles représentants plus de 20 pays. L'Algérie avait remporté un total de 15 médailles (4 or, 5 argent et 6 bronze).

Même si le directeur technique national de la fédération algérienne de boxe reconnait que lors des joutes de Yaoundé, comme d'ailleurs ça était le cas, lors de la dernière édition des Championnats d'Afrique d'Elite au Mozambique, les filles sont certes "mieux loties en terme de médailles" que les garçons, mais il n'en demeure que le rendez-vous de Yaoundé a été "très bénéfique sur tous les plans pour l'ensemble des athlètes, et il a constitué également un bon test pour eux athlètes à la veille de l'important tournoi continental qualificatif aux Jeux olympiques de Paris-2024".

Et de conclure: "le niveau des championnats d'Afrique d'Elite de Yaoundé a été assez bon, puisque tous les pays qui ont des traditions en boxe étaient présents, mais ce qui est certain c'est qu'une médaille, quelle que soit sa couleur, sera dure à gagner à l'avenir".

Les médaillés algériens lors des joutes de Yaoundé:

Médailles d'OR:

50kh: Roumaysa Boualem

60kg: Khélif Hadjila

63.5kg: Jugurtha Aït Bekka

63kg: Ichrak Chaïb

Médailles d'ARGENT:

48kg: Mansouri Fatiha

54kg: Fatma Zohra Abdelkader-Hadjala

Médailles de Bronze:

-92kg: Mourad Kadi.