Comores: Un ado de 13 ans devient le plus jeune bachelier de l'histoire du pays

Les résultats du baccalauréat de cette année 2023 n'ont pas été les meilleurs, mais ils ont tout de même marqué les esprits aux Comores. En effet, le plus jeune lauréat n'a que 13 ans et 8 mois. C'est un record absolu pour le pays. Soidiki Rylane Soulaimane n'a pas décroché de mention, mais son jeune âge et son parcours inspirent dans l'archipel où sa réussite est saluée par tous.

C'est un enfant précoce, et c'est peu de le dire. Originaire de Fumbuni, au sud de la Grande Comore, l'adolescent est né en 2009 en France à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Il ne s'installe aux Comores qu'en 2017 ; il alors 8 ans et est scolarisé en CE2. Depuis, il a sauté plusieurs classes avant de passer et réussir haut la main son brevet.

Il intègre ensuite le lycée avant de passer un bac scientifique, et ainsi devenir le plus jeune bachelier de l'histoire du pays. Sa réussite est d'autant plus remarquable qu'il a fait ses études dans un établissement public ; l'enseignement public a pourtant la réputation d'être catastrophique.

La nouvelle de la performance extraordinaire de Soidiki Rylane Soulaimane s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, où les messages de félicitations et d'encouragements se sont multipliés. Un homme d'affaires, Daoud Halifa, a même décidé de lui offrir une bourse de 100 euros par mois pour soutenir ses études supérieures. Un engagement qui sera revu à la hausse au fil du temps et en fonction des études qu'il entreprendra, assure l'homme d'affaires.