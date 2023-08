Algérie: Président de la République - Création prochaine du Haut Commissariat à la numérisation

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé la création prochaine du Haut Commissariat à la numérisation, mettant en évidence le rôle crucial que jouera ce secteur dans la régulation de l'économie algérienne.

"Nous sommes en passe de mettre en place un Haut Commissariat à la numérisation", a précisé M. Tebboune dans son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée samedi soir sur les chaines de télévision et stations de radio nationales, ajoutant que ce Haut Commissariat "sera placé sous la tutelle de la Présidence de la République".

Le Président Tebboune a affirmé que la numérisation complète de l'économie permettrait de fournir toutes les données nécessaires à la prise de décision, à même de permettre un accès précis à la liste des producteurs et de leurs produits, ainsi qu'aux quantités qu'ils produisent, et aux filières dans lesquelles il faudrait investir.

De plus, le recours à la numérisation offrira une vision plus précise sur les capacités de l'économie nationale, a ajouté le Président Tebboune qui rappelle que l'Algérie n'a pas voulu déclarer plus de 225 milliards USD, comme chiffre officiel du produit intérieur brut (PIB) en 2022, alors qu'en réalité, il pourrait se situer entre 240 ou 245 milliards USD.

%

Le président de la République a rappelé que le PIB n'avait pas dépassé 100 milliards USD en 2009, "et aujourd'hui, sans même aborder le marché et la production parallèles, nous sommes parvenus à 225 milliards USD comme chiffre officiel".

Exportation de l'électricité vers l'Europe

Dans un autre contexte, le président de la République a évoqué les chiffres records de la consommation d'électricité enregistrés cet été, avec un pic historique de 18.697 mégawatts enregistré le 23 juillet, soit le quatrième du genre au cours d'un mois.

Il a indiqué que la consommation quotidienne normale d'électricité oscillait entre 10.000 et 11.000 mégawatts, or la hausse des températures et l'utilisation accentuée des climatiseurs ont presque doublé la consommation d'électricité, "pourtant il n'y a pas eu de coupures".

"Sonelgaz et Sonatrach ont accompli des réalisations relevant du miracle: Sonatrach en termes de nouvelles découvertes, et Sonelgaz en augmentant la production d'électricité d'au moins 150%", a-t-il souligné. Et d'ajouter que les capacités de production de l'Algérie dépassent les 24.000 mégawatts, faisant de notre pays "le producteur d'électricité le plus puissant en Afrique".

Quant à l'exportation d'électricité, le Président Tebboune a affirmé que "nous sommes prêts à exporter l'électricité vers l'Europe, comme nous l'avions assuré aux Européens. S'ils en forment le voeu, nous sommes prêts à leur exporter au moins 10.000 mégawatts/jour".