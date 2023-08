Sénégal: Kaolack - Le programme régional de production de plants exécuté à 97 %, selon le service régional des eaux et forêts

Kaolack, 5 août (APS) - Plus de 1,5 million de plants ont été produits par les 115 pépinières de la région de Kaolack (centre), sur un objectif de 1 632 447 plants, correspondant à une exécution de 97% du programme de production du Service régional des eaux et forêts, a affirmé, samedi, le commandant Dame Diop, inspecteur régional des eaux et forêts (IREF).

"Cette année, nous avions un objectif de production de 1 678 500 plants, mais nous avons pu en produire 1 632 447, soit un taux d'exécution de 97%. Ce qui veut dire que nous sommes assez préparés pour faire une bonne campagne de reboisement au niveau de la région", a-t-il déclaré à la veille de la célébration de la Journée nationale de l'arbre .

D'après le commandant Diop, tous ces plants-là ont été produits pour être mis à la disposition des populations qui voudraient planter des arbres, que ce soient des privés, des initiatives communautaires, pour accompagner les projets, programmes, ONG et autres organisations communautaires de base.

Il s'entretenait samedi avec des équipes de reporters de l'Agence de presse sénégalaise (APS) et de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS 1) en prélude à la célébration de la quarantième Journée nationale de l'arbre, prévue dimanche dans le département de Guinguinéo, dans le village de Walo Sindiègne, sur le thème "Un citoyen, un arbre, pour des villes durables", avec comme slogan "Plantons ensemble, un devoir pour tous".

Instituée par le décret, cette journée, qui se tient le premier dimanche du mois d'août de chaque année, permet de sensibiliser et de communiquer avec les populations de toutes les régions du pays sur l'importance de l'arbre dans leur environnement et sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de mobiliser chaque citoyen à planter un arbre partout où il aura la possibilité de le faire.

"Compte tenu des changements climatiques et des besoins de satisfaction des populations en produits forestiers ligneux et non ligneux, la Journée nationale de l'arbre est une étape importante dans les activités des services forestiers", a fait valoir le chef de service régional des eaux et forêts.

Il a expliqué que cela justifie le fait que chaque année, à partir du mois de janvier, les services du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique entament la phase de production de plants.

"Le caîlcédrat (Khaya senegalensis) a été choisi comme l'arbre parrain de cette journée nationale de l'arbre. Pour cette année, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique accorde beaucoup d'importance au cadre de vie", a rappelé le commandant Dame Diop.