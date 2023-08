Algérie: Aide de l'Etat aux ARTs et au cinéma en 2023 - Les projets validés revêtent 'une plus-value créative pour le paysage culturel'

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a affirmé que les projets artistiques validés par la commission de lecture et d'aide aux arts et aux lettres pour l'année 2023 en vue de bénéficier de l'aide de l'Etat à la promotion des arts et du cinéma "revêtent une plus-value créative pour le paysage culturel, tout en incarnant l'identité et l'authenticité profondément enracinées dans l'histoire".

Dans un communiqué sur la liste des projets bénéficiaires de l'aide de l'Etat pour la promotion des arts et du cinéma au titre de l'année 2023, le ministère a précisé que la ministre du secteur, Soraya Mouloudji "a veillé à l'égalité des chances dans l'octroi de cette aide et que le choix doit porter sur les projets revêtant une plus-value créative pour le paysage culturel notamment les projets sérieux et réalisables qui incarnent notre identité et notre authenticité profondément enracinées dans l'histoire".

Le ministère est soucieux "de réaliser ces projets à la même cadence que celle des projets déjà réalisés et financés dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l'indépendance et qui ont été réceptionnés dans les délais fixés, avec une bonne plus-value artistique et créative, grâce à l'actualisation de la convention liant le bénéficiaire de l'aide au ministère de la Culture et des Arts", souligne le communiqué.

Le choix et la validation des projets se sont basés sur "la créativité d'une jeunesse prometteuse, porteuse d'idées innovantes et modernes, en accordant la priorité aux coopératives culturelles que nous voulons ériger en micro-entreprises culturelles.

La particularité de ces mécanismes d'aides est que cette aide financière assure une couverture partielle et non globale pour donner la chance aux porteurs de projets de trouver des sponsors dans le cadre de la loi".

Le communiqué a cité également l'installation de deux commissions, à savoir, la Commission de lecture et d'aide à la cinématographie et la Commission d'aide aux arts et aux lettres pour l'année 2023, avec la définition "de leurs missions et de leur fonctionnement ainsi que l'élaboration de leur règlement intérieur sur proposition des membres et son approbation par Mme la ministre de la Culture et des Arts, pour la réception ensuite des projets artistiques déposés, longuement examinés par les deux commissions et en toute transparence".

"Que le porteur du projet soit un établissement, une association ou un organisme, l'aide reviendra à la fin à l'artiste, considéré comme le principal maillon, puis au récepteur de l'oeuvre artistique", conclut le communiqué.

Le ministère a publié, dans ce contexte, la liste des projets validés sur son site officiel, dans les différents domaines artistiques dont le cinéma, le théâtre, la musique, les arts plastiques et la chorégraphie, ainsi que les montants alloués dans le cadre de cette aide.