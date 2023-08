Algérie: 2e édition des journées cinématographiques internationales du film du patrimoine du 26 au 29 octobre à Alger

ALGER — La deuxième édition des journées cinématographiques internationales du film du patrimoine sera organisée du 26 au 29 octobre à Alger, avec la Palestine comme invitée d'honneur, a-t-on appris auprès des organisateurs.

L'Etat de Palestine sera l'invité d'honneur de cette manifestation culturelle qui sera organisée à l'initiative de "l'Organisation algérienne du patrimoine, du tourisme et de l'artisanat", et sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, et ce, à l'occasion de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, lit-on dans un communiqué publié sur le site électronique de cet évènement.

Placée sous le thème "le patrimoine un levier économique et touristique", la 2e édition de ces Journées prévoit la projection de plusieurs films palestiniens, dans la section "Panorama du cinéma palestinien", à l'instar de "Milad mor" (Naissance Amère) du réalisateur Mohamed El karmi, "Ghazel" de Amjad Arafa, et "Odtou Ilayha" de Ghosson Elmadi, ainsi que "Djissr Al Awda" (Le pont du retour) de Issam Belane.

La direction du festival a annoncé l'ouverture des inscriptions depuis le 30 juillet pour les films désireux de participer à cette édition, sachant que la réception des demandes de films de toutes les régions du monde se poursuivra jusqu'au 30 septembre, et ce en remplissant un formulaire d'inscription ou en prenant contact via le courrier électronique du festival.

Seuls les courts-métrages (fiction et documentaire) peuvent participer à ce festival, à condition de traiter des thèmes du patrimoine, à l'instar du patrimoine culturel immatériel (formes d'expression orale, arts de l'expression corporelle, célébrations et rituels religieux, arts traditionnels authentiques et arts populaires).

Quant aux conditions de participation, le réalisateur doit présenter au concours un seul film ne dépassant pas 30 minutes de norme Haute définition (HD) et produit après le 1 janvier 2020.

Le film participant peut être réalisé dans toutes les langues, à condition d'avoir un sous-titrage en langue arabe.

Selon les organisateurs, les journées nationales cinématographiques du film du patrimoine visent à "promouvoir le patrimoine algérien, à travers le film, le cinéma et l'image en général".