Algérie: Constantine/Parc citadin du Bardo - Un exutoire pour les familles en mal de distractions

CONSTANTINE — Le parc citadin du Bardo de la ville de Constantine est un véritable exutoire pour les familles en mal de distractions, se sont accordés de nombreux visiteurs rencontrés sur place.

Rouvert après 20 ans de fermeture, ce parc urbain, réalisé sous le pont féérique de Sidi Rached qui se caractérise par ses deux virages (une conception rare), fait l'actualité à Constantine, son ouverture ayant ravi la population locale privée de divertissements.

Marqué par une affluence importante, le parc du Bardo a "métamorphosé" le sens de la saison estivale à Constantine et le souci de trouver un endroit où aller en été ne se pose plus pour les Constantinois car tout le monde trouve son compte dans cet espace, des plus petits aux plus exigeants.

Des centaines de visiteurs (parents et enfants particulièrement) se rendent quotidiennement à ce lieu de distraction disposant de toutes les commodités nécessaires à la détente pour les enfants, les adultes, les personnes âgées et les sportifs également.

S'étendant sur près de 70 hectares, ce parc qui offre un panorama splendide avec une vue sur toute la ville du Vieux Rocher, est fréquenté par la majorité des familles constantinoises qui y trouvent le confort d'une "récréation des plus agréables", estime Malika, une mère de famille qui s'y rend tous les jours pour respirer l'air pur et voir ses enfants jouer dans la nature ou dans l'espace de jeu ouvert récemment.

Selon Fadia, une mère de famille rencontrée dans ce parc, une virée presque quotidienne dans ce lieu de détente est devenue une "habitude" pour ses enfants qui ne veulent aller nul part ailleurs". "Pour moi et ma mère, cette balade nous fait énormément plaisir car elle nous permet de marcher, de prendre de l'air et de rompre avec le rythme de vie infernale", a-t-elle confié.

De son côté, Nazim et sa famille qui viennent régulièrement au parc du Bardo, disent y trouver beaucoup de plaisir. C'est la première fois, a-t-il concédé, que ses enfants ne le pressent pas à aller à la plage, d'ailleurs, a-t-il ajouté, "on doit partir en vacance à l'étranger d'ici quelques jours, mais cela ne les passionne pas comme avant, le leitmotiv que j'entends tous les jours c'est : est-ce qu'on ira aujourd'hui au Bardo ?".

Considéré comme un site historique et touristique de la ville de Constantine, le parc dont la réputation a dépassé les limites locales, attire aussi les familles des autres wilayas et même les membres de la communauté nationale établie à l'étranger qui ont eu vent de la splendeur de l'endroit et n'ont pas hésité à venir le visiter.

Pour leur part, Saida et Faten, originaires de Sétif, sont venues avec leurs familles apprécier le paysage de ce parc citadin qui a attiré aussi Meriem et Ryma, deux soeurs de la wilaya de Batna habitant à l'étranger, qui se sont dites "impressionnées" par l'originalité de l'endroit qui offre les moyens de détente pour tous avec son paysage splendide et les structures de loisirs (airs de jeu, circuits de randonnées, espaces de récréations en plus d'une multitude des structures de services).

"Ce parc citadin pouvant accueillir un peu plus de 10.000 visiteurs, ouvre ses portes dans l'après-midi et ne ferme qu'à la sortie du dernier visiteur la nuit", a assuré le gestionnaire de l'espace, Samir Messili, qui a fait part, dans ce cadre, de la mise en place d'un dispositif de sécurité performant permettant aux familles de rester à l'aise et d'apprécier pleinement leurs sorties.

Selon le même responsable, ce parc disposant de tous les espaces nécessaires et commodités essentielles pour le divertissement de toutes les catégories, sera prochainement doté davantage de jeux pour enfants. Il a en outre fait part de l'élaboration, de concert avec les associations et institutions s'intéressant aux jeunes et enfants, d'un programme de distractions et de loisirs pour divertir d'avantage les nombreuses familles qui s'y rendent régulièrement.

Ce haut lieu de détente avait été réhabilité dans le cadre d'une opération de rénovation lancée par la direction de l'Administration locale DAL au titre des efforts de valorisation du patrimoine de l'ancienne ville en vue de redynamiser l'activité commerciale, touristiques et artisanale.