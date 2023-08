Ile Maurice: Vol de Rs 2 M de bijoux - La victime soupçonne un proche

Une rectrice habitant Port-Louis a rapporté un vol qui aurait eu lieu entre mai et mi-juin dans sa maison. Elle a porté plainte au poste des Casernes centrales samedi.

Les objets volés sont : 24 bracelets en or 22 carats, quatre bracelets en or, un collier serti de diamants, 16 bagues, dix paires de boucles d'oreilles, cinq chaînes en or, dix souverains en or, 1 000 euros et 500 GBP en différentes coupures, un set en perles noires et un set en perles blanches comprenant chaîne, boucles d'oreilles, bracelet et bague, huit parfums de grandes marques, cinq crèmes, un grille-pain et une cuisinière électrique.

Après avoir visionné ses caméras de surveillance, la rectrice soupçonne un proche d'être l'auteur du vol. Il aurait volé les bijoux de sa table de chevet les 8 et 13 juin entre 10 h et 11 h. Les bijoux sont estimés à Rs 2 millions, ne sont pas assurés, mais sont identifiables.