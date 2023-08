Ile Maurice: Private Prosecution du pandit Pursun - Le ministre Gobin et le PPS Dhaliah en Cour ce lundi

La Private Prosecution de Vivek Pursun dans l'affaire Grand-Bassin contre le ministre Maneesh Gobin et Rajanah Dhaliah sera appelée devant la cheffe juge Rehana Mungly Gulbul et les juges Pravin Harrah et David Chan Kan Cheong ce lundi 7 août.

La cheffe juge avait demandé que le DPP soit partie prenante dans l'affaire à la séance du 24 juillet.

Me Sanjeev Teeluckdharry, l'avocat du pandit Pursun, avait demandé que Maneesh Gobin démissionne comme Attorney General (AG) et ministre de l'Agro-industrie. Pour rappel, le PPS Dhaliah et l'AG Gobin sont poursuivis à titre privé par le pandit Pursun qui les accuse d'avoir reçu des pots-de-vin pour l'allocation du bail d'un chassé dans les parages de Grand-Bassin. De plus, il déplore les «agissements irrespectueux» qui s'y sont déroulés à quelques pas du lieu de pélerinage où des milliers de dévots hindous viennent se recueillir et prier.