Afrique: 9es Jeux de la Francophonie - Madagascar termine à la 13e place

Avec neuf médailles au compteur dont trois en or, quatre en argent et deux de bronze, la Grande île se classe à la 13e position aux 9es Jeux de la Francophonie de Kinshasa, République Démocratique du Congo.

Rideau sur l'édition 2023 des Jeux de la Francophonie, hier, au Stade des Martyrs. Les athlètes et artistes malgaches rentrent avec les honneurs. Ils ont réalisé le meilleur résultat dans une participation à l'extérieur et terminent 13e sur les 37 nations participantes aux 9es Jeux de la Francophonie de Kinshasa. Pendant 10 jours, ces Jeux ont tenu en haleine toute la communauté francophone avec, au programme, onze concours culturels et neuf compétitions sportives. Malgré les problèmes liés à l'organisation générale surtout au niveau de la restauration, la bonne note de ces Jeux est surtout l'adhésion massive et l'engouement de la population.

Première fois. Les Ankoay U25 ont écrit l'histoire. Cette génération 2023 des Ankoay a offert le premier podium des Jeux de la Francophonie au basket malgache. La troupe à Muriel s'est emparée de la troisième place et se pare de la médaille de bronze après avoir battu la sélection libanaise, samedi, au Gymnase du Stade des Martyrs.

Grâce à une excellente, Christiane, auteure de 23 points et 5 assists, Madagascar a privé le Liban du podium par 69 à 63. En enclenchant la vitesse supérieure au money-time, les Malgaches ont malmené leurs adversaires qui peinaient à suivre le rythme. « Nous avons misé sur la rapidité et nous avons joué au poste bas. La stratégie que nous avons adoptée est l'agressivité en défense dès le début du match tout en sachant que les Libanaises ne sont pas très agressives. Je remercie le gouvernement de nous avoir permis de participer à ces Jeux. Nous avons besoin de compétition internationale, c'est vraiment un atout pour participer. Nous avons du talent et nous ne devons pas nous contenter du tournoi national », a expliqué Prisca Razananirina, coach des Ankoay U25. En lutte, Malala Soloniaina rajoute une nouvelle médaille de bronze.

En lutte africaine, Malala engagée chez les moins de 63 kg dames a battu la Sénégalaise Awa Diarra en finale de bronze. Victorine Rasoarimalala termine 4e chez les moins de 48 kg. Au jeu par équipe, les Malgaches ont perdu face aux Congolaises par 3 à 2 au terme d'un combat très serré et un arbitrage « discutable ». Les deux médailles d'or du sport ont été glanées par Laura Rasoanaivo en judo chez les moins de 70 kg et le 100 m haies de Sidonie Fiadanantsoa. Les trois médailles d'argent en sport ont été glanées par Fabio Rakotoarimanana en tennis de table. Fabio s'est incliné par trois sets à un face à Ionesco, Narindra Rakotovao s'est engagé chez les moins de 57 kg en judo et le premier malgache médaillé des jeux est Mbola Rakotoniaina.

Retour sur le podium. Pour la culture, Madagascar renoue avec les médailles. Après plusieurs éditions, de les artistes malgaches ne gagnaient plus de médailles, cette année, Richianny Ratovo avec son tableau « Fitaratra Tantarao ahy » a remporté l'or dans le concours de peinture. L'artiste ferronnier Fitiavana Ratovo remporte la médaille d'argent dans la catégorie sculpture.

En marge des compétitions et des concours culturels, les nuits francophones où l'on a vu se produire les grandes vedettes de la musique congolaises telles que JB Mpiana, Werrason, Heritier Watanabe, Fabregas ou Gims, ont également drainé beaucoup de monde à l'esplanade du Palais du Peuple. « Il est encore justifié que les sportifs et les artistes restent les meilleurs ambassadeurs du pays. Nous remercions le président de la République pour avoir permis à Madagascar de participer aux Jeux et de marquer encore plus l'histoire », a indiqué Rosa Rakotozafy, chef de la délégation de Madagascar. La jeunesse francophone devra encore patienter pour connaître la ville hôte de la prochaine édition en 2027.