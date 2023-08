Burkina Faso: 22e promotion de l'Académie militaire Georges-Namoano - 111 sous-officiers prêts à « triompher »

Le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé, le samedi 05 août 2023, à Pô, la sortie de la 22e promotion des Elèves-officiers d'active (EOA) de l'Académie militaire Georges-Namoano. Ce sont au total 111 nouveaux sous-lieutenants officiers que l'Académie met au service du Burkina Faso et de 10 pays d'Afrique.

Le commandement de l'armée burkinabè va bientôt se renforcer avec l'arrivée de nouveaux sous-officiers nouvellement formés dans le respect des règles militaires à l'Académie militaire Georges-Namoano. L'Académie a organisé, le samedi 05 août 2023, à Pô, la sortie de la 22e promotion des Elèves-officiers d'active (EOA). A l'occasion, 111 sous-officiers ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenants.

Entrés le 09 octobre 2021 à l'école, les pensionnaires étaient au départ 113 dont 9 personnels féminin et 14 venus de 10 autres pays d'Afrique (2 décès durant la formation). Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, de Djibouti, du Gabon, du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Guinée et du Togo. Le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré qui a présidé la cérémonie a baptisé cette 22e cuvée « triomphe ». Il a justifié ce choix par le contexte actuel. «Nous sommes dans un conflit et nous devons triompher face à l'ennemi et à l'adversité d'où qu'ils viennent », a précisé le chef suprême des armées.

%

L'appel du chef de l'Etat a été bien reçu par les nouveaux sous-officiers. « Nous sommes désormais prêts à apporter notre contribution à la quête de la victoire contre le terrorisme », a assuré le délégué de la promotion, Pascal Korgo. Il a poursuivi en précisant qu'ils sont conscients que cette lutte ne sera pas facile. « Elle coûtera peut-être la vie, mais c'est dans un esprit de combativité, de témérité et de sacerdoce que nous avons été formés à l'école des Hommes. Je puis vous rassurer que nous ne courberons jamais l'échine. Nous nous battrons jusqu'à ce que le Burkina sorte vainqueur de cette guerre injuste qui lui a été imposée», a martelé le délégué de la promotion.

La nouvelle dynamique

Pour le chef état-major général des armées, colonel-major, Célestin Simporé, cette sortie de promotion vient à point nommé. Elle intervient dans un contexte d'intenses engagements opérationnels, décuplant ainsi les enjeux sur le plan militaire. Au-delà de l'aspect solennel et festif, cette sortie, a-t-il relevé, constitue une étape importante dans le renforcement des capacités humaines de nos armées.

« La promotion a une moyenne d'âge de 26 ans. Aux termes des 2 ans de formation, les pensionnaires ont obtenu des résultats allant de 11,002 à 16,165 avec une moyenne de la promotion de 13, 814. Conformément aux règlements de l'école les 111 ont tous obtenu la moyenne requise pour l'obtention du chef de section de d'infanterie », s'est réjoui le chef d'Etat-major général des armées. Selon le commandant de l'Académie, Williams Baguéra, ces résultats encourageants sont à mettre à l'actif de la nouvelle dynamique insufflée depuis septembre 2022 et qui a fortement impacté la formation au sein de l'école. Les apprenants ont suivi un programme d'étude qui intègre à la fois des cours théoriques et une formation pratique sur le terrain, a-t-il signifié.

A son avis, les matières comprennent des modules tels que le brevet de parachute militaire, le stage d'initiation aux techniques commando, le stage d'orienteur- marqueur-baliseur des aéronefs, combat à moto et en véhicule et un stage de secourisme et de sauvetage au combat. « Tout au long de la formation, ils ont été soumis à des défis physiques, psychologiques et émotionnels qui leur ont permis d'avoir des compétences nécessaires pour faire face aux situations les plus complexes et aux responsabilités les plus lourdes», a confié le commandant de l'Académie. A l'occasion, le commandant a invité les nouveaux sous-officiers à demeurer des chefs vertueux pour conduire dignement leurs hommes sur le terrain. « C'est de cette manière que vous pourrez commander avec honneur », a-t-il soutenu.