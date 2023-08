Afrique: Andry Rajoelina au Rwanda - Vers la mise en place d'un « business council » entre les 2 pays

Pas de répit pour le président Andry Rajoelina. Après avoir assisté hier matin à la messe inaugurale du » Lapan'ny teny tonga nofo » à l'ECAR Ambatobe, le Chef de l'Etat a mis le cap sur le Rwanda où il effectuera à partir de ce jour, une visite d'Etat dans ce pays pour honorer l'invitation de son homologue rwandais Paul Kagamé.

L'investissement, l'entreprenariat et l'économie seront au centre de ce déplacement présidentiel qui durera deux jours. Un déplacement pendant lequel la délégation Malagasy entamera des moments d'échanges et de partage avec les autorités rwandaises, notamment dans les domaines du secteur minier, l'industrie durable, l'agrobusiness, le tourisme, la technologie et les infrastructures.

Le Rwanda étant connu et reconnu mondialement comme étant un pays ayant réussi son émergence malgré la génocide de 1994, la délégation Malagasy entend ainsi s'imprégner du modèle de développement et de gouvernance opéré par le président Kagamé depuis les années 2000. Nul n'ignore d'ailleurs qu'Andry Rajoelina et le numéro Un rwandais partagent les mêmes visions du développement et les mêmes valeurs du patriotisme et du panafricanisme.

L'esprit du Plan Émergence Madagascar s'aligne parfaitement avec les réformes et les investissements que Kagamé a apporté au Rwanda. Mémorandum d'entente. Ce voyage se déroulera ainsi sous le signe du développement. Le secteur privé, fortement représenté au sein de la délégation Malagasy se verra attribué un rôle clé dans le processus d'émergence de Madagascar.

%

Cette visite marquera le véritable début de la normalisation de la relation de coopération entre la Grande Île et le Rwanda. Ce jour, un tête-à-tête entre le président Andry Rajoelina et le président Paul Kagamé aura lieu au Palais présidentiel de Kigali. Une occasion pour les deux personnalités de passer en revue les opportunités de coopération en vue de la consolidation de la relation entre les deux pays.

Cette rencontre sera marquée par la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération économique multisectorielle entre Madagascar et le Rwanda. Un accord prévoyant une collaboration étroite dans la réalisation de plusieurs projets de développement. Andry Rajoelina visitera ensuite le Kigali Genocide Memorial situé dans le quartier de Gisozi, qui a été établi pour commémorer le génocide des Tutsis en 1994.

Les corps de 250 000 victimes y sont inhumés. Durant son séjour dans le Pays des Mille Collines, le Chef de l'Etat visitera aussi plusieurs sites d'exploitation minière dont la Mine Nyakabingo et la Raffinerie d'or Gasabo Gold Refinery de Rwanda. Demain, la délégation se rendra à la Zone économique spéciale de Kigali qui se trouve au sein du Kigali Innovation City.

Groupements du patronat. Quatre membres du gouvernement, à savoir le ministre des Mines Olivier Rakotomalala, la ministre de l'Eau Fidiniavo Ravokatra, le ministre des Postes, Tahina Razafindramalo et le Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes Gérard Andriamanohisoa accompagnent le président de la République pour ce voyage.

En outre, mis à part le SGP Claude Fanohiza et la Dircab de la Présidence Romy Andrianarisoa, des parlementaires, la PCA de l'EDBM Lantosoa Rakotomalala et son DG Josielle Rafidy, ainsi qu'une forte délégation des groupements du patronat et des entrepreneurs Malagasy sont aussi présents à Kigali dans le cadre de cette visite. Ce matin, une rencontre entre ces derniers avec les opérateurs économiques et les parlementaires rwandais sera organisée dans la capitale du Pays des Mille Collines.