Madagascar: 24e édition de la FIER-MADA - Les Malgaches s'intéressent aux produits 100% bio et naturels

De nombreux produits innovants issus de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ainsi que de l'artisanat sont exposés à la Foire Internationale de l'Économie Rurale de Madagascar (FIER-MADA) dans sa 24e édition, qui s'est déroulée, quatre jours durant, au stade Maki à Andohatapenaka.

Il s'agit également d'une plateforme de rencontre entre tous les acteurs oeuvrant dans ces quatre secteurs porteurs constituant des leviers de développement économique du pays, allant des producteurs proprement dits, en passant par les transformateurs jusqu'aux exportateurs. Les fournisseurs d'intrants et bien d'autres équipements agricoles y ont également participé activement.

Lors de cette 24e édition, l'on observe que les Malgaches commencent à s'intéresser davantage aux produits 100% bio et naturels, sans additif ni agent conservateur. Nombreux sont d'ailleurs les exposants qui ont présenté des produits cosmétiques à base d'ingrédients 100% naturels, pour ne citer que les shampoings, les produits de soins des cheveux et du visage. Le miel aux différentes saveurs, issus des forêts des Aires Protégées ou des forêts de mangroves, y était également à l'honneur.

Innovations

En outre, différentes variétés de riz produit localement, semences ou à consommer directement, sont exposées dans le cadre de cette foire internationale. On peut citer, entre autres, les semences de riz noir qui sont vendues à 40 000Ar le kilo tandis que les semences de riz parfumé s'acquièrent à 5 000 Ar le kilo. Il en est de même pour les semences de la variété nerica. Le kilo se vend à 5000 Ar. Cette manifestation économique et commerciale constitue une opportunité pour les transformateurs de produits agricoles de mettre en valeur leurs innovations. À titre d'illustration, du vinaigre à base de dattes cultivées uniquement dans la région de Toliara, des bonbons au ravintsara, de l'huile de coton et du vin de miel ont attiré la curiosité des visiteurs. Dans la même foulée, on constate toujours une forte affluence des visiteurs, petits et grands, qui veulent contempler des animaux d'élevage comme les lapins, les volailles et surtout les poissons, sans oublier les animaux d'ornementation de la ferme, de la jungle.

%

Certification bio

Par ailleurs, les fruits et légumes issus de l'agriculture biologique ont également été pris d'assaut par les consommateurs. « Nous préférons nous en approvisionner à chaque foire car nous sommes rassurés que les exploitations agricoles des producteurs qui vendent directement leurs récoltes durant la foire, sont bel et bien biologiques sans aucune intervention chimique. Des projets ou programmes financés par des bailleurs de fonds les soutiennent également tout en garantissant que leurs produits sont 100% bio. D'autres communautés paysannes ont expliqué qu'elles sont en train de mener une procédure de certification bio de leurs produits agricoles », a témoigné une mère de famille. En tout, les exposants se disent satisfaits de leur participation à cette 24e édition de la Foire Internationale de l'Économie Rurale de Madagascar étant donné qu'ils ont fait de bonnes affaires.