Burkina Faso: Prix d'excellence en journalisme financier - Mahamadi Sebogo de Sidwaya, lauréat dans la catégorie « Histoire de la croissance africaine »

La presse burkinabè a une fois de plus été honorée sur le plan africain. En effet, le journal de tous les Burkinabè, Sidwaya, à travers son journaliste Mahamadi Sebogo, a remporté le 3e prix dans la catégorie « Histoire de la croissance africaine », du concours d'excellence en journalisme financier 2022 du Groupe Sanlam, organisé en partenariat avec Santam. Il a reçu son prix, le jeudi 3 août 2023, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce troisième prix, M. Sebogo le partage avec l'Ougandais Paul Murungi de Daily Monitor. Quant aux 1er et 2e prix de cette catégorie, ils sont allés respectivement aux Nigérians Ronald Adamolekun de Premium Times et de Kingsley Jeremiah de The Guardian.

Le concours comporte 9 catégories à savoir « business et entreprises », « économie », « marchés financiers », « éducation financière des consommateurs », « entreprises et environnement », « entreprises et sociétés », « histoire de la croissance africaine », « radio/reportages financiers», « télévision/reportages financiers ». Dans chaque catégorie, les trois meilleures productions journalistiques sont primées. Cette année, la super distinction (une sorte de super Galian), à savoir le prix du meilleur journaliste financier de l'année 2022, est revenue aux sud-africains Richard Gregory et Elle Oosthuizen. Le Nigérian Damilola Olufemi de The Punch a été sacré meilleur jeune journaliste de cette édition. Quant au prix de l'« OEuvre de toute une vie », qui est décerné à un doyen de la profession journalistique, il a été attribué au Dr Thami Mazwai, un « journaliste chevronné, ancien rédacteur en chef de Sowetan, membre fondateur du Forum national des éditeurs sud-africains et défenseur de l'entrepreneuriat local ».

« Une société dynamique doit avoir un journalisme solide »

Les journalistes sud-africains, dont d'ailleurs les quatre premières catégories leur sont réservées, se sont taillés la part du lion, en remportant la majorité des prix. Ils sont suivis par les confrères nigérians qui repartent avec cinq prix. Sur une trentaine de journalistes africains primés, Sidwaya, à travers son chef de desk Economie et Finances, est le seul média d'Afrique francophone à être distingué à ce 48e prix d'excellence en journalisme financier du Groupe Sanlam. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso en Afrique du Sud, Armand Tiemtoré, est allé féliciter Mahamadi Sebogo pour avoir honoré le pays des Hommes intègres hors des frontières nationales. Selon le PDG du Groupe Sanlam, Paul Hanratty, la présente édition a enregistré 155 candidatures venant de tout le continent, dans différentes langues.

« Sanlam est fière d'avoir soutenu le journalisme financier et reconnaît qu'une société dynamique doit avoir un journalisme solide », a-t-il soutenu. Tout en félicitant les hommes de médias, le directeur du développement du marché et durabilité du Groupe, Karl Socikwa, a indiqué que les diverses histoires soumises au concours montrent la diligence, la belle narration et un énorme engagement envers l'excellence dans la mise en lumière des défis et des progrès de l'Afrique dans les affaires et l'économie. « Les reportages éclairants de ces journalistes contribuent de manière significative aux perspectives sur la place de l'Afrique dans l'économie mondiale et le journalisme financier », a-t-il souligné. Les Sanlam Group Awards for Excellence in Financial Journalism « reconnaissent et récompensent le journalisme d'affaires exceptionnelles en Afrique depuis 1974 ». Le concours est ouvert aux journalistes africains de la presse écrite, en ligne, de la radio et de la télévision qui sont basés en Afrique, travaillent dans une organisation de presse africaine et publient ou diffusent leur travail journalistique sur le continent. Initialement réservée aux médias sud-africains, la compétition s'est ouverte au reste de l'Afrique en 2004. Les journalistes sont appelés à affûter leurs plumes pour l'édition de 2024.

La Rédaction