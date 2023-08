Togo: « Paix et Joie dans les coeurs », porteuse d'un message de Paix et de Non-violence aux populations de la Kozah

Célébrer la paix et la non-violence à travers le Football et l'athlétisme, c'est ce en quoi se résume le grand festival dont l'association « Paix et Joie dans les coeurs » de John Bakilaan Yoagbati se veut l'initiatrice au cours de ces vacances 2023 dans la préfecture de la Kozah (Nord Togo) et précisément dans le canton de Pya (Commune de Kozah 2).

Cet évènement par lequel l'initiateur et ses collaborateurs sont porteurs est à sa 2ème édition et entend propager au sein de la population « un message de paix et de la non-violence », du 10 au 12 Août prochain. Selon les informations portées à l'attention de la presse ce Grand Festival de Football et d'Athlétisme suivi d'une campagne de sensibilisation regroupera « quatre cantons à savoir Pya, Yadè, Tcharè, Kouméa ».

Dans les détails, il est prévu des activités. « A Pya, il y aura un festival de football et des courses en ville de 7km pour les garçons et 5km pour les filles. Les vainqueurs seront récompensés. Ensuite nous allons délivrer un message axé sur la réconciliation des milieux entre eux et la formation des jeunes pour devenir des combattants de la Paix. Ce qui aura le mérite d'accompagner le président Faure Gnassingbé, ce grand médiateur de la paix, dans la réalisation de sa vision pour le Togo et pour tout le continent », a expliqué M. Yoagbati.

« Paix et Joie dans les coeurs » soutient son engagement aux côtés du Chef de l'Etat par l'évidence selon laquelle, « sans la réconciliation, l'instauration de la paix est vouée à l'échec, nous avons intégré la réconciliation à notre agenda. Aussi avons-nous décidé d'implanter dans toutes les régions du pays des combattants de la paix, chargés de sensibiliser et de former les populations à la non-violence en vue de l'édification de la nation togolaise, dans l'union ».

Entre autres actions que cette association développe ou entend développer, il y a l'intégration à leurs actions d' « une assistance aux orphelins, veuves, démunis et handicapés visuels », l'explication en profondeur aux Togolais du « sens de la prophétie du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio selon laquelle : "Le Togo, c'est l'or de l'Humanité" et la déclaration de feu Eyadema Gnassingbé selon laquelle : "Si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre" ». Cette dernière option, d'après l'organisation, est justifiée par le fait que aujourd'hui, « le président Faure Gnassingbé, prend en compte ces préceptes ».

Avant Dapaong qui devra également accueillir les actions de « Paix et Joie dans les coeurs », les populations de la région de la Kara sont donc invitées à faire massivement le déplacement de Pya pour la réussite de cette célébration de la paix et de la non-violence.