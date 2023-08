Burkina Faso: 30e édition Super coupe AJSB - les Gabelous conservent leur titre

L'Association sportive des Douanes a battu en finale de la Super coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, dimanche 6 Août au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, l'Etoile filante de Ouagadougou par le score de 2 buts à 0. Les Gabelous conservent ainsi leur titre après leur sacre de l'année dernière.

Bis repetita pour l'Association sportive des Douanes (AS Douanes) après son second sacre d'affilé en Super coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB). Les Gabelous semblent vouloir faire de ce trophée leur propriété. Avec cette victoire, Kamou Malo et ses poulains ont enfin reussi à casser la dynamique de l'Etoile filante de Ouagadougou (EFO) sur eux, même si le round d'observation a un peu perduré, avec ce score nul vierge à la mi-temps. Kamou Malo qui a décidé de titulariser sa nouvelle recrue, l'ex-attaquant malien du Real de Bamako, Samba Diallo, reviendra gonflé à bloc de la pause. C'est lui qui ouvre le score (48e), permettant à l'AS Douanes de prendre une sérieuse ascendance sur les Stellistes.

La vision de jeu du premier buteur, couplée à la technicité de Michaël Ibeh, font reculer les Stéllistes. L'armada offensive des Douaniers viendra une fois de plus semer la zizanie dans la défense des « bleu et blanc » et la pousser à commettre l'irréparable (penalty) dans sa zone de vérité. Sentence qu'exécute Michaël Ibeh. A 2-0, la messe est dite, malgré quelques excursions de l'EFO sans conséquence dommageable à son adversaire. L'AS Douanes sacrée, s'offre le 30e trophée, la somme de 3 millions FCFA, 30 médailles d'or et des gadgets, laissant à l'EFO la somme de 2 millions FCFA et 30 médailles d'argent.

« Nous nous sommes préparés pendant 10 jours. C'est un match de coupe et il faut gagner. C'est un test grandeur nature pour la campagne africaine. Ce n'est pas parfait et ça nous montre où est-ce qu'il faut améliorer. Nous ne sommes pas venus dans un esprit de vengeance, mais de préparer sereinement la campagne africaine », a avoué Kamou Malo, visiblement heureux de la victoire. Pour le coach de l'EFO, Cheick Hamidou Ouattara, « ce match n'était pas contre l'AS Douanes mais contre Casa Sport (ndlr : son adversaire sénégalais en coupe de la CAF). Il faut donc qu'on soit offensivement prêts et avoir des arguments solides ».

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Dr Boubakar Savadogo, a avoué être « très » satisafait du déroulement du match. Il a remercié les organisateurs et ses collègues membres du gouvernement qui l'ont accompagné. Il a reconnu que « ce soir l'AS Douanes était plus forte que l'EFO. Nous voulons dédier cette manifestation à tous ceux qui sont au front et qui assurent la sécurité pour le pays ». Quant au président de l'AJSB, Jérôme Tiendrébéogo, il a dit toute sa joie d'avoir réussi le pari de cet événement. En rappel, cette 30e édition de la Super coupe AJSB était placée sous le très haut patronage du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.