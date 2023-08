Burkina Faso: Cadre sectoriel de dialogue - « Culture, tourisme, sports et loisirs » : un taux global d'exécution physique de 51,15%

Le ministre en charge de la communication, Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, le vendredi 4 août dernier, à Ouagadougou, la revue à mi-parcours 2023 du cadre sectoriel de dialogue : « Culture, tourisme, sports et loisirs ».

Le Cadre sectoriel de dialogue (CSD) est un dispositif important dans le cadre de l'opérationnalisation de la Politique nationale de développement (PND). A cet effet, en vue d'évaluer et d'orienter la politique sectorielle, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, le vendredi 4 août 2023, à Ouagadougou, la revue à mi-parcours 2023 du cadre sectoriel de dialogue « culture, tourisme, sports et loisirs ». Selon lui, le premier semestre de l'année 2023 a été fortement marqué par les conséquences de la situation sécuritaire au niveau national et sous régional. Et des difficultés ont miné l'exécution des programmes et projets.

Au titre de ces contraintes, le ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo a cité, entre autres, la faiblesse des dotations budgétaires et la régulation des crédits alloués qui impactent la réalisation des investissements, l'arrêt de travail et la fermeture de certaines structures culturelles, touristiques et sportives telles que les bibliothèques, les hôtels, les concessions de chasse, etc. En dépit de ces difficultés, le ministre a indiqué que des acquis ont été engrangés. « Pour 58 produits priorisés et suivis, l'évaluation pour cette période sous revue révèle un taux global d'exécution physique et financière respective de 51,15% et de 37,14%», a-t-il ajouté.

%

Il a laissé entendre que l'atteinte de ces résultats a été possible grâce à l'engagement et la détermination de l'ensemble des parties prenantes. Pour lui, cette rencontre permettra de mieux comprendre comment ces résultats ont été obtenus à travers l'examen du rapport de mise en oeuvre des activités programmées par les ministères membres du CSD. « Il sera question également pour nous, d'apprécier la qualité du dialogue sectoriel ainsi que l'efficacité du financement du secteur de planification au cours du premier semestre de l'année 2023 », a ajouté M. Ouédraogo.