Angola: La prévention des accidents de la route marque la Journée Nationale des Assurances

Luanda — La Journée Nationale des Assurances et des Fonds de Retraite, qui a lieu samedi (5), sera marquée par la réalisation d'une journée solidaire de prévention et de lutte contre le paludisme et les accidents de la route, qui se déroulera le 12 de ce mois, sur le marché Quilometro 30 (Viana), à Luanda.

L'événement, promu par l'Agence Angolaise de Régulation et de Supervision des assurances (ARSEG), en partenariat avec les entreprises d'assurance opérant dans le pays, servira à sensibiliser la population sur les principales causes de la mortalité en Angola, avec la réalisation de conférences et la production de pièces de théâtre.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès samedi, la journée commémorative prévoyait également la distribution de moustiquaires imprégnées, de gilets réfléchissants, de tests rapides de paludisme, entre autres actions, dans le cadre de l'engagement du secteur en faveur de la durabilité environnementale, sociale et de la gouvernance des affaires.

Pour célébrer la Journée nationale des assurances et des Fonds de Retraites, l'ARSEG réitère son engagement à garantir que les entreprises d'Assurance, les intermédiaires et les sociétés de gestion de fonds de pension fournissent de plus en plus un service de qualité dans le respect des droits des consommateurs.

Sous le slogan "Surveillance crédible, protection garantie, Angola assure", cette institution cherche à définir les règles pour le bon fonctionnement du secteur des assurances et des fonds de pension, afin de prévenir l'apparition de risques systémiques et de garantir la protection de tous les acteurs économiques de ce marché, à la lumière des meilleures principes et pratiques internationaux.

À cette date, l'ARSEG, l'entité qui réglemente et contrôle cette activité, salue tous les professionnels du secteur des assurances et des fonds de pension ainsi que les consommateurs de ces produits et services.

L'éphéméride remonte à la date à laquelle le Gouvernement de Transition de l'Angola a fait publier le Décret 68/75 du Ministère de Plan et des Finances, créant à l'époque la Commission de Coordination de l'Industrie d'Assurance en Angola (CCISA).

Actuellement, le secteur compte dix compagnies d'assurance autorisées par l'ARSEG, à savoir l'Entreprise Nationale d'Assurances de l'Angola (ENSA), la pioneira, Nossa Seguros, Sanlam Angola, Mundial Seguros, Global Seguros, Fidelidade, Confiança Seguros, Tranquilidade, Triunfal Seguros et la Protteja.