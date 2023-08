Madagascar: Légère hausse des températures

Le régime d'alizé influencera le temps sur la partie Est de l'île. L'atmosphère sera localement instable sur la partie Ouest des hautes terres et le Nord-Ouest du pays. Une augmentation légère des températures maximales sera prévue sur presque toute l'île ce jour.

Pour Antananarivo, les températures seront comprises entre 13°C et 21°C, et entre 10°C et 23°C pour Antsirabe. Cette augmentation des températures sera encore observée sur les hautes terres et la partie nord de l'île pour demain. Et le passage d'un système frontal au sud du pays caractérisera le temps sur l'ensemble du pays. Pour Antananarivo, la température maximale sera de 22°C et de 24°C pour Antsirabe.

Un régime d'alizé faible affectera le temps sur l'ensemble du pays mercredi prochain. Aucun changement significatif des températures n'est à signaler. Quelques averses seront toutefois à prévoir sur les hautes terres dans la soirée du mardi et mercredi. La Jirama a déjà annoncé la tenue d'une opération « pluies provoquées » au niveau des bassins versants d'Andekaleka, de Tsiazompaniry et de Mantasoa » depuis hier et s'achèvera ce jour.