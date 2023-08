Burkina Faso/Congo-Kinshasa: IXes jeux de la Francophonie/football - Les Etalons se consolent avec une médaille d'argent

Les lampions se sont éteints sur les IXes jeux de la Francophonie, à Kinshsasa, en République démocratique du Congo (RDC) avec la finale du tournoi de football, hier 6 août qui a opposé le Burkina Faso au Cameroun. Les Etalons U20 se sont inclinés (2-1) et se contente de la médaille d'argent.

La médaille d'or était le principal objectif des Etalons U20 en s'engageant au tournoi de football des IXes jeux de la Francophonie à Kinshasa. A l'arrivée, les jeunes burkinabè se sont contentés de la médaille d'argent après leur défaite (2-1), hier 6 août en finale dans un stade des Martyrs de Kinshasa archicomble face au Cameroun. Plus de 80 mille spectateurs se sont massés dans la mythique enceinte congolaise pour encourager Etalons et Lionceaux. C'est à coup sûr la première fois dans leur jeune carrière que ces 22 acteurs évoluent devant un public aussi nombreux et dans une telle ambiance électrique. Le sélectionneur Brama Traoré, a pour l'occasion, aligné son onze type avec ses tauliers comme le capitaine Tertius Bagré, Zakaria Tinta et les attaquants Abdoul Kader Ouattara et Ismaël Seoné.

Le capitaine Tertius Bagré et ses coéquipiers sont entrés timidement dans le match, sans doute encore empruntés, par la coupe de l'UFOA-B jouée en juillet passé à Abidjan et surtout le 4e match qu'ils disputent en l'espace d'une semaine dans le cadre de ces jeux de la Francophonie. Les jeunes camerounais, par contre, ont bien débuté leur finale, par une belle circulation de balles et de la justesse dans les passes. Sur le flanc gauche burkinabè, Salif Bagagna souffre face à la percussion de Dimitri Manyim. En difficulté, les Etalons n'ont pas réussi à exploiter les quelques pertes de balles dangereuses de la défense camerounaise qui prend trop de risque lors des sorties de ballons. Ismaël Séoné, par deux fois, manquent d'abord l'ouverture du score (3e) en frappant à côté alors qu'il était seul dans la surface de réparation, à la suite d'un malentendu des Lionceaux. Puis il loupe une 2nde fois l'égalisation (37e), encore sur une erreur de la défense camerounaise, mais l'attaquant de Vitesse FC perd son duel face au gardien qui dévie sa frappe en corner. Abdoul Kader Ouattara, qui semble ne pas être dans un bon jour, ne fera pas mieux en se laissant rattraper par les défenseurs camerounais alors qu'il s'apprêtait à frapper au but (27e). Les Lionceaux indomptables, eux, ne manquent pas d'exploiter à bon escient les erreurs burkinabè. Le mauvais placement de la défense des Etalons profite à Tonfack Nsongo qui place une tête croisée (15e), heureusement pour les Etalons, le ballon frôle le montant droit de Ladji Brahima Sanou.

%

19 médailles en sport et culture

Cependant, la perte de balle de Abdoul Kader Ouattara (25e) sera fatale aux poulains de Brama Traoré. Le centre du remuant Arthur Avom dans la surface de réparation est cafouillé par la défense burkinabè, ce qui permet à Paul Peter Nebamkia de tromper Ladji Brahima Traoré du plat du pied. L'ouverture du score est méritée pour les Lionceaux indomptables, tant les Camerounais ont été dominateurs, surtout dans la construction du jeu et la possession de balles. Les Burkinabè, apathiques ne se sont pas retrouvés en cette première partie du match. Dans l'entrejeu, seul le pauvre capitaine Tertius Bagré se bat comme un beau diable. Hasmadou Ouédraogo qui s'illustre d'habitude par son gros abatage au milieu est moins percutant. Quant à Cédric Barro, il est tout simplement inexistant. Le discours à la pause du coach Brama Traoré semble avoir produit des effets chez ses jeunes joueurs. Les Etalons sont revenus en effet des vestiaires plus mobiles et percutant dans leurs actions offensives. Le remplacement du fantomatique Cédric Barro (55e) par l'attaquant Harouna Dicko s'avère judicieux quelques minutes plus tard. Sur un bon travail de Abdoul Kader Ouattara dans la surface de réparation camerounaise, l'ailier trouve au second poteau Harouna Dicko pour l'égalisation (63e).

Les Etalons sont bien en place et leur bloc placé un peu plus haut qu'en première période. Les sorties de balles sont moins laborieuses. Le capitaine Tertitus Bagré et ses camarades sont certes volontaires, mais sont mis en difficulté physiquement et l'habilité technique de Arthur Avom (élu homme de la finale) et l'excellent jeu dos au but de Tonfack Nsongo. Tidiane Bagagna, moins concentré, va offrir un 2e but au Cameroun sur pénalty (81e). Le latéral gauche burkinabè loupe d'abord le ballon dans sa surface de réparation, avant d'accrocher l'attaquant camerounais qui filait au but. Arthur Avom donne l'avantage aux siens. Le moins que l'on puisse dire est que les joueurs burkinabè ont manqué de jus et de lucidité durant les dix dernières minutes du match pour aller chercher l'égalisation. Ils s'inclinent logiquement (2-1) et manquent d'octroyer une médaille d'or au Burkina Faso, en clôture des IXes jeux de la Francophonie. La délégation burkinabè retourne au bercail, à l'issue des jeux, avec 19 médailles obtenues par ses sportifs et ses artistes.

envoyé spécial à Kinshasa