Cote d'Ivoire: Hommage de Jean Blaise Gwet au Président Henri Konan Bédié, décédé à l'âge de 89 ans

Suite au décès du président Henri Konan Bédié le 1er Août 2023 ,jean blaise GWET rend un hommage au chantre de l'ivoirité décédé à l'âge de 89 ans

Leader du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le Président Henri KONAN BÉDIÉ, décédé à Abidjan à l'âge de 89 ans, était depuis un demi figures les plus emblématiques de la vie politique du pays dont il était l'un des piliers. Il était un des bâtisseurs de notre démocratie, un des Hommes les plus engagés dans la con siècle, l'une des striction politique de la Côte d'Ivoire. Sa disparition est une grande perte pour la scène politique africaine, pour la Côte d'Ivoire, et surtout, pour sa famille biologique.

Sa disparition annonce aussi, le début de la fin d'une génération politique sortante, qui d'une manière naturelle, cédera la place à une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, aussi consciente, avec le cœur plus tourné vers les intérêts des peuples, que par le pouvoir. Une nouvelle génération que nous incarnons désormais. Je voudrais à cet effet, rassurer sa mémoire, qu'elle repose en paix. Il laisse une nouvelle génération d'Homme politiques portant des valeurs génération qui incarne la paix , , la cohésion sociale et la tolérance . Une nouvelle génération, qui continuera positivement leur combat, pour une Afrique libre, unie et forte.

Au Président Alassane Ouattara , qui a toute mon admiration, pour avoir su donner à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse dans le concert des Nations, je lui adresse mes vives condoléances, pour la disparition de ce digne fils de la Nation Ivoirienne, qui a œuvrer ensemble avec lui, pour donner à la Côte d'Ivoire, la chance de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Au nom de ma famille politique le MPCC, au nom de mes frères et sœurs Camerounais, et surtout à mon nom propre, j'exprime à la famille du défunt, à sa famille politique, ainsi qu'à tout le peuple Ivoirien, notre profonde et collective affliction, et nos sincères condoléances. Que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son Royaume.

Jean Blaise GWET Président National du PMCC