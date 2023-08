Gabon: Vous devez entreprendre - Un séminaire de formation pour mieux accompagner les futurs entrepreneurs

Dans un mall de la place a eu lieu du 31 juillet au 4 aout dernier, un séminaire de formation organisé par Bistephe Académie dénommée VDE (Vous Devez Entreprendre). Cette initiative visait essentiellement les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs afin de mieux les accompagner dans la création des entreprises.

5 jours durant, le concepteur Stéphane Edgard BISSANGOYE est revenu sur plusieurs modules, dont sept, avec pour spécificité le développement de la confiance en soit, la définition des objectifs, comment entreprendre, le pouvoir de l'épargne, la gestion des finances de l'entreprise, l'art de la vente et de la négociation. Il était important pour le formateur de revenir sur les bases de la mise en place d'une structure à caractère commerciale afin de donner aux jeunes aspirants des outils nécessaires pour y parvenir.

L'objectif à court, moyen et long terme, c'est de pousser le plus grand nombre à s'intéresser à l'entreprenariat, qui serait pour le chef de la Bistephe Académie, le moyen par lequel plusieurs pourraient sortir du chômage ou être financièrement indépendant. Cette formation concernait, les étudiants, les actifs, ou encore les chômeurs et les professionnels. Au cours d'une intervention, Stéphane Edgard BISSANGOYE a rappelé que chaque individu quel que soit le statut, a le devoir, après cette formation de mettre sur pied une activité entrepreneuriale.

A l'aide de son ouvrage « Vous devez entreprendre », l'auteur et formateur veut apporter cet élément déclencheur chez ses « élèves ». La jeune étudiante à l'Université de la Science de la Santé, Baloucki Samira Stéphie, s'est satisfaite du rendu car selon cette dernière « le Gabon a besoin d'entrepreneurs pour sortir les jeunes gabonais du chômage ». Une pensée que partage aussi le jeune entrepreneur de 17 ans Ngoutou Joany, détenteur d'une structure commerciale qui produit des boissons naturelles, « cette formation a été très édifiante, et ça a été un plus pour la marche à suivre, car en tant qu'entrepreneur, on cherche une constante évolution, et avec la Bistephe Académie, j'ai encore enrichi mon savoir ».

Comme l'a affirmé Stéphane Edgard BISSANGOYE, « le rêve est évasif, mais l'objectif est précis », les aspirants en ont pris conscience au sortir du séminaire.