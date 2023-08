Gabon: SRCF - Succès retentissant pour le Séminaire de Renforcement des Capacités des Femmes avec le Soutien d'Ali et de Sylvia Bongo Ondimba

OKONDJA, [Le 6 juillet 2023] - Le Séminaire de Renforcement des Capacités des Femmes (SRCF), sous le slogan « Ya Ali pour les femmes », a rassemblé près de 1500 personnes pour une journée mémorable dédiée à l'autonomisation des femmes. Organisé par Luc OYOUBI, ce séminaire a été l'occasion pour des experts éminents de présenter les actions en faveur des droits des femmes, des activités génératrices de revenus et de leur participation politique, soutenues par Ali Bongo Ondimba, le Président du Gabon, et son épouse, Sylvia Bongo Ondimba.

Les panélistes de renom ont partagé leurs connaissances et leurs expériences pour inspirer et motiver les participantes. Honorine NZET BITEGHE, Linda BONGO ONDIMBA, Lucette OYOUBI, Crislhain ANDJOUA, Chantal MEBALEY épouse FUNDI et Mory Hortense BOUKANDOU ont captivé l'auditoire avec leurs interventions enrichissantes. Une invitée surprise, Malika BONGO ONDIMBA, a fait acte de présence.

Lors du séminaire, plusieurs lois essentielles ont été mises en lumière, notamment la loi 006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes, qui a été au coeur des discussions sur le droit des femmes. Les incitations aux activités génératrices de revenus ont été soulignées par le projet actuel de soutien aux AGR, tandis que la participation des femmes en politique a été encadrée par la loi 005/2016, garantissant la présence de 30% de femmes aux postes décisionnels.

L'événement a également mis en évidence le soutien sans faille d'Ali Bongo Ondimba et de son épouse Sylvia Bongo Ondimba envers les femmes, les veuves et les orphelins. Des politiques publiques solides ont été mises en place pour soutenir ces actions, contribuant ainsi au bien-être des populations et de l'économie locale.

Luc OYOUBI a exprimé sa gratitude envers les intervenants, les invités spéciaux, les partenaires et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement inoubliable.

« Le Séminaire de Renforcement des Capacités des Femmes a été une source d'inspiration pour toutes les participantes, et nous sommes fiers d'avoir pu mettre en lumière les actions essentielles entreprises en faveur des femmes au Gabon. Nous remercions Ali Bongo Ondimba et Sylvia Bongo Ondimba pour leur engagement indéfectible envers l'autonomisation des femmes et leur bien-être », a déclaré Luc OYOUBI.

Le Séminaire de Renforcement des Capacités des Femmes a marqué un jalon important dans la promotion de l'égalité des genres et de l'émancipation des femmes. Les organisateurs se réjouissent des retombées positives à venir suite à cet événement marquant.

À propos du SRCF :

Le Séminaire de Renforcement des Capacités des Femmes, également connu sous le nom de SRCF, est une initiative visant à autonomiser les femmes des groupes socio-culturels du Département de la Sébé-Brikolo et de la Commune d'OKONDJA au Gabon. L'événement a été organisé par Luc OYOUBI, avec le soutien de personnalités éminentes, pour mettre en valeur les actions d'Ali Bongo Ondimba et de Sylvia Bongo Ondimba en faveur des droits des femmes, des activités génératrices de revenus et de la participation politique.