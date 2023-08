Gabon: La conservation de l'écosystème des mangroves, une nécessité pour l'environnement

Libreville, le 03 août 2023 - Dans le cadre de la célébration en différée de la journée internationale de la conservation de l'écosystème des mangroves organisée chaque année le 26 juillet, le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du Plan climat et du Plan d'Affectation des terres, Prof. Lee White a effectué une visite de terrain sur le littoral du Cap Esterias.

Ladite visite organisée conjointement par la Direction Générale des Ecosystèmes Aquatiques (DGEA) et L'ONG Actions Citoyennes pour le Développement Local (ACDL), a vu la participation des membres de la chefferie traditionnelle et coutumière Benga vivant à proximité des mangroves d'Idolo.

Il était question pour le ministre de l'Environnement de faire un état des lieux des mangroves situées à l'embouchure de la rivière Gabaga et de la pointe Idolo mais aussi de sensibiliser les populations locales sur les enjeux relatifs à leur protection.

En effet, les mangroves ont longtemps joué un rôle vital pour les communautés côtières du Gabon. En plus de les protéger des inondations, elles les approvisionnent en bois et en nourriture. Les écosystèmes de mangroves sont aussi de véritable puits de carbone et donc jouent un rôle primordial dans la lutte contre les changements climatiques.

Pour le ministre Prof. Lee white, la protection et la conservation des mangroves sont essentielles tant sur le plan économique que sur le plan écologique : « 80% des poissons de mer qu'on consomme proviennent des mangroves, et participent à l'économie locale. En détruisant les mangroves, nous détruisons également notre économie et nous favorisons les risques d'inondations dues à la montée du niveau de la mer. Il est beaucoup plus sage de préserver les mangroves tout en limitant les pressions démographiques en construisant des logements ailleurs. »

Ministère des Eaux, des Forêts,

de la Mer, de l'Environnement,

chargé du Plan climat et du

Plan d'affectation des terres