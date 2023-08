Gabon: Max Samuel Oboumadjogo et les autres cadres du PDG à la rencontre des militants de la Sébé et Bayi-Brikolo

Plus que quelques jours seulement et les campagnes des élections générales vont officiellement être lancées. La rencontre entre le ministre Max Samuel Oboumandjogo, l'ensemble des cadres politiques du parti démocratique gabonais (PDG) des départements de la Sébé-Brikolo et de la Bayi-Brikolo et les ressortissants desdits départements résidant ou de passage à Libreville a eu lieu. C'était le samedi 05 août 2023 à l'Auditorium Arambo de la capitale gabonaise, le but, présenter les candidats aux législatives et locales.

Max Samuel Oboumandjogo, actuel ministre gabonais en charge de la Culture et des Arts, est candidat aux législatives sous la bannière du Parti démocratique gabonais (PDG) dans lequel, il est Membre du Bureau Politique (MBP). Il est candidat aux législatives dans le 3è siège de la Sébé-Brikolo. Il a, avec l'ensemble des cadres politiques des départements de la Sébé-Brikolo et de la Bayi-Brikolo, rencontré les militants et ressortissants des deux départements. "Je suis là ce jour, venu vous lancer un appel du coeur. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de chacun de vous. J'ai besoin que vous et moi formons une seule personne pour cette bataille, pour ce combat" lancera t-il aux uns et aux autres comme pour appeler à la synergie autour des idéaux de leur formation politique.

Il était question au cours de cette réunion, de présenter aux ressortissants de cette circonscription électorale, les candidats investis aux législatives et aux locales. Les premiers cités ont à leur tour, présenté leur suppléants et les seconds quant à eux, présenté les têtes de liste des deux départements. Le ministre Max Samuel Oboumandjogo a précisé, à des fins utiles, que le focus sera mis sur la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la présidentielle d'août 2023.

Le membre du gouvernement et candidat aux législatives s'est réjoui de ces retrouvailles entre filles et fils des deux départements. Il a d'ailleurs rappelé et magnifié le lien historique de fraternité qui les lie. Aussi, les appelle t-il à la mobilisation collective pour l'élection présidentielle dans les deux départements, aux actions coordonnées de plusieurs éléments dans un but commun et à la solidarité entre les candidats du parti aux législatives.

Max Samuel Oboumandjogo n'a pas manqué d'appeler à l'implication active de chaque Membre du Bureau Politique dans la campagne des joutes électorales et également à l'inclusion des structures de base du parti démocratique gabonais. Pour lui, la mobilisation de chacun et de tous doit être le maitre mot pour la victoire. Nul ne doit être laissé pour compte. Chaque électeur est aussi important qu'il mérite d'égard et de considération. Il a d'ailleurs tenu à remercier les populations de la Sébé-Brikolo et de la Bayi-Brikolo venues massivement à cette rencontre. Ils aura une exclusivité de la campagne présidentielle du 11 au 15 août à minuit avant la campagne législative, ont annoncé les cadres du PDG.