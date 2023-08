Sénégal: Hausse de l'activité du secteur tertiaire en mai 2023

Selon la Direction de la planification et des études économiques(Dpee) , l'activité du secteur tertiaire s'est accrue de 2,0% en variation mensuelle, en mai 2023, à la faveur du commerce (+3,2%), de l'hébergement et de la restauration (+25,5%), de l'information et de la communication (+4,9%), des services financiers et d'assurance (+9,3%), des « services de soutien et de bureau » (+6,1%) et des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+7,9%).

Toutefois, la même source souligne une baisse de l'activité du transport (-4,4%), des activités immobilières (-1,1%) et des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-7,9%) a été notée sur la période. Sur une base annuelle, l'activité du secteur tertiaire s'est consolidée de 6,3%, au mois de mai 2023, grâce aux performances de l'information et de la communication (+10,2%), des services financiers et d'assurance (+23,7%), des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (+9,7%), du commerce (+4,2%), de l'hébergement et de la restauration (+8,6%), des « services de soutien et de bureau » (+6,1%) et des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+47,4%).