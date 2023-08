Afrique: IXès Jeux de la Francophonie - Félix Tshisekedi remercie le Gouvernement Sama et félicite Isidore Kwandja !

Tout est bien qui finit bien. Du 28 juillet au 06 août 2023, Kinshasa a vibré au rythme de la 9ème édition des Jeux de la Francophonie. Toutes les compétitions et concours inscrits dans le programme se sont déroulés dans les meilleures conditions. La mobilisation du public était totale. Le miracle s'est finalement produit. Plus de trois mille athlètes ont participé à ce grand évènement qui aura brandi à la face du monde une tout autre image de la République démocratique du Congo, un pays naturellement hospitalier qui s'affirme dans la redynamisation de sa diplomatie. C'est donc un pari gagné pour le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aura déployé toutes les énergies nécessaires pour la tenue effective, pour la toute première fois de l'histoire, à Kinshasa, Capitale de la République démocratique du Congo, de cette grand-messe sportive et culturelle des pays ayant en partage la langue de Molière.

Le Gouvernement de la république, sous la conduite du Premier ministre Sama Lukonde, et le Comité national des Jeux, chapeauté par Isidore Kwandja, trouvent également leur part dans cette réussite dont la jeunesse congolaise est la principale bénéficiaire au travers toutes les infrastructures nouvellement construites, aussi bien à l'Université de Kinshasa, au Stade de Martyrs qu'à Tata Raphaël. Du point de vue du déroulement des Jeux, il faut noter que la RDC a fini neuvième au classement avec 34 médailles dont 5 en or. Le Maroc occupe la première place avec 58 médailles (23 en or), suivi de la Roumanie, qui repart avec 38 médailles (17 en or). Le Cameroun vient à la troisième position avec 38 médailles dont 12 en or, alors que le Sénégal a pu rafler 24 médailles (9 en or).

%

Le satisfecit de Félix Tshisekedi au Gouvernement Sama

Dans son mot, lors de la cérémonie de clôture des Jeux de la Francophonie, au Stade de Martyrs, le Chef de l'Etat s'est félicité pour les résultats obtenus après d'énormes sacrifices consentis dans les préparatifs. Il a salué, en outre, le travail abattu par le Gouvernement de la République et le Comité National des Jeux de la Francophonie. Le Président Tshisekedi n'a pas oublié le Comité international des Jeux, avec à sa tête Zeina Mina, qui aura été d'un apport capitale pour la tenue de fête de la jeunesse francophone à Kinshasa.

«Cette neuvième édition des Jeux de la Francophonie restera gravée dans la mémoire collective des congolais et sera inscrite dans les annales de la Francophonie comme un évènement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette Communauté notamment, dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. C'est pourquoi, au nom de mes compatriotes et au mien propre, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la Francophonie, les opérateurs de la Francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance.

Et de manière générale, tous les partenaires qui ont permis ce rassemblement mondial de la jeunesse francophone au cours duquel des talents sportifs et artistiques se sont exprimés lors des compétions saines, marquées par une sportivité exemplaire et la recherche de l'excellence dans une ambiance festive. Nous tenons aussi à remercier et à féliciter tous les athlètes et artistes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes... Nos félicitations et notre gratitude s'adressent, par ailleurs, au Gouvernement de la République, au Comité international des Jeux de la Francophonie, à la Direction nationale des Jeux, aux volontaires de l'Organisation Internationale de la Francophonie venus de plusieurs pays, aux bénévoles congolais, aux médias ainsi qu'à toutes personnes qui ont contribué au succès de ces Jeux », a-t-il déclaré, de vive voix, dans son allocution, devant des milliers des spectateurs au stade des Martyrs.

A l'en croire, "la République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguées par ces neuvièmes Jeux pour impulser des changements et mettre en place des mécanismes qui permettront, désormais, à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports et des Arts ainsi que dans celui de l'Education, car c'est avec la jeunesse que nous construirons l'avenir et la Francophonie de demain".