Sénégal: Les Jeux de la Francophonie, « une opportunité inouïe » pour les artistes, selon Awadi

Kinshasa, 7 août (APS) - Les Jeux de la Francophonie représentent « une chance inouïe » pour les jeunes artistes qui peuvent saisir de nombreuses opportunités de développer leur carrière en participant à cette manifestation, a déclaré le rappeur sénégalais Didier Awadi.

« Gagner les Jeux de la Francophonie, c'est beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à eux. Cette dernière va les aider à développer leur carrière. Donc, c'est une chance inouïe pour tous ces artistes de gagner aujourd'hui à Kinshasa », a-t-il dit.

Didier Awadi avait présidé le jury du concours chant des neuvièmes Jeux de la Francophonie (28 juillet-6 août), remporté par le Cameroun.

« Aujourd'hui, pour la finale des Jeux de la Francophonie pour la chanson, c'était juste un bonheur parce qu'il y avait un très haut niveau, les jeunes étaient tous engagés, ils ont fait des efforts sur les tenues, les prestations scéniques, le texte, etc. », a indiqué Awadi.

« C'était assez difficile pour nous, membres du jury, mais quand même, on a vu trois qui se sont clairement démarqués. Cela fait l'unanimité sur le choix du Cameroun, car le public en était aussi d'accord. C'est beaucoup de pressions en moins », a relevé le musicien sénégalais, un des porte-drapeaux du rap francophone africain.

« Diyane Adams, c'est l'un de plus grands artistes du Sénégal, mais si j'avais un candidat qui n'est pas passé, les autres membres du jury aussi, les leurs ne sont pas non plus passés, comme la France et la RDC », a-t-il expliqué, soulignant que le jury a essayé d'être le plus objectif et impartial possible.

Il a toutefois fait observer que ces jeunes talents sont appelés à se battre davantage, même si leur avenir semble déjà assuré grâce à ces genres de concours.

Les 9e Jeux de la Francophonie, démarrées le 28 juillet dernier à Kinshassa, en République démocratique du Congo, ont pris fin dimanche.

De l'envoyée spéciale de l'APS