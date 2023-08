Sénégal: Désenclavement de la commune de Kolda - Mameboye Diao lance les grands travaux dans sa ville

Le Maire de Kolda, par ailleurs Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et candidat à la candidature de la coalition Benno Bokk Yaakar pour la présidentielle du 24 février 2024, a procédé, ce samedi 5 août, au lancement de grands travaux de sa ville. Il s'agit des travaux de la route Saré Kémo-Gadapara et celle reliant le pont Hilèle à l'Hôpital régional, les travaux de pavage de certaines artères de la ville, la mise en place d'un réseau de drainage des eaux pluviales et des eaux vanne, l'extension du réseau d'alimentation en eau potable et celle de l'électricité et l'aménagement de certains espaces publics, informe un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, dimanche 6 août. L'édit précise que ces grands travaux constituent la matérialisation du Plan pour l'Émergence de Kolda (PEK). La cérémonie de lancement a eu lieu devant un parterre d'autorités administratives, élus locaux, coutumières et le chef du service de l'Urbanisme et le représentant de l'AGEROUTE.

Des travaux largement appréciés par les populations qui «à chaque saison des pluies, conjuguent leur quotidien avec désespoir, colère, amertume et impuissance». C'est le cas cette année encore avec les rues et ruelles dans certains comme Saré Kémo, Sinthiang Gadapara, Bantagnel, Sinthiang Tountouroung etc., qui sont envahis par les eaux de pluies et de ruissellement avec leurs lots de déchets domestiques, de débris de toutes sortes et où voguent crapauds et petits et petits insectes.

En plus, les routes sont impraticables, du fait que certaines artères se transforment en lac. Sans occulter les eaux de ruissellements qui se déversent dans certains endroits bas, les transformant en bassin de rétention d'eau. La mobilité des populations est à chaque fois compromise, et beaucoup de maisons sont en permanence inondées. Pire encore, les malades peinent à trouver des voitures ou des motos Jakarta pour leur évacuation à l'hôpital, surtout en cette période où les pluies ne cessent de s'abattre dans la commune, précise l'édil.

Pour Mame Boye Diao, le développement passe par le développement des routes. C'est pourquoi, l'édile du Fouladou a fait du désenclavement de sa commune de Kolda, une des priorités de son projet de société pour un Kolda émergent, décliné dans son slogan de campagne «Pour l'honneur de Kolda et le bonheur des Koldois».

«La route n'est pas un luxe, mais une nécessité économique et sociale de premier ordre et dont la mission première est de faciliter la circulation des personnes et des biens, l'évacuation rapide et dans les meilleures conditions des malades vers les structures sanitaires et des produits agricoles vers les marchés», a-t-il déclaré.

Quant au représentant de l'AGEROUTE, Ma Pathé Faye, il a précisé que «Des axes ont été déjà définis. Il s'agit du boulevard qui quitte le centre de formation professionnel de Saré Kémo et rallie le goudron l'aéroport, via le bloc scientifique, l'inspection d'Académie en passant par le quartier Gadapara. Mais aussi le tronçon qui quitte la route national N°6 en passant par la devanture l'hôpital régional jusqu'au pont Hilèle». «Ce projet est financé à hauteur d'un milliard de francs destiné à la voirie de la commune de Kolda. La réalisation de ces tronçons va permettre de désenclaver certains quartiers et de désengorger la ville de Kolda», a-t-il précisé.