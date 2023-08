Madagascar: FC NISI - Une saison pleine de rebondissements

Les jeunes sont l'avenir du football malgache. L'école de foot FC Nisi offre une éducation complète aux joueurs, en les aidant à comprendre les règles du jeu, les principes tactiques et les aspects physiques du football.

Créée en 2017, l'école de football FC NISI présidée par Célin Randrianantenaina attire de plus en plus les jeunes passionnés du ballon rond. L'école apprend aux jeunes enfants et adolescents à jouer au football dans le but de développer leurs compétences techniques, tactiques et physiques, tout en mettant l'accent sur le fair-play et la discipline.

FC Nisi offre aux enfants deux ou trois séances d'entraînement structurées et ciblées par semaine. L'école participe à des matchs amicaux et des tournois pour aider les jeunes joueurs à progresser dans le sport et également une occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Actuellement, environ 250 enfants de 6 à 15 ans sont formés dans l'école de foot. « L'école de foot FC Nisi forme les joueurs dès leur jeune âge, en leur enseignant les bases nécessaires du football, les règles du jeu et les principes de fair-play. L'objectif est également de repérer et de développer des talents prometteurs, en identifiant les joueurs qui pourraient avoir un potentiel pour une carrière professionnelle dans le football », explique Célin Randrianantenaina, président fondateur de l'école.

FC Nisi ne se limite pas aux enfants, l'école a également des catégories U16, U17, deuxième division et première division. « Les enfants sont motivés et parmi eux, il y en a des joueurs qui viennent de loin. Outre les compétences sportives, l'école vise à aider les joueurs à grandir en tant qu'individus, en favorisant des qualités comme la confiance en soi, et également à ne pas se pencher à l'usage de drogue », ajoute Ravo Tsihoarana Randrianantenaina, coach au sein de l'école. Le club formateur dispose d'un terrain de foot où il y a une salle de musculation et une salle de réunion, situé à Antanetibe, Ankadikely Ilafy. « Je suis un pratiquant, et c'est pour cela que j'incite mon fils à jouer au foot. Le but n'est pas de faire de lui un joueur professionnel, mais de l'aider à cultiver un amour durable pour le sport », a fait savoir Aina Franck Rakotovao, père d'un joueur. « Auparavant, mon petit enfant avait peur de jouer, mais quand il est arrivé dans l'école, il adapte vite à l'environnement. L'école l'a aidé à développer des qualités telles que le respect, l'esprit d'équipe, la discipline et le fair-play aux joueurs », selon madame Hollande, grand-mère d'un enfant à FC Nisi.

Mondial Pupilles

FC Nisi a participé pour la première au tournoi international de football Mondial Pupilles de Plomelin, en France, qui s'est déroulé du 18 au 21 mai dernier. Il s'agit d'un plus grand rassemblement sportif dans le Finistère-Sud, réservé au jeune des moins de 13 ans. L'équipe malgache est éliminée dès la phase de poule. Par ailleurs, Anjara Fy a remporté le trophée du meilleur gardien de but de cette 35e édition du championnat. Ce week-end, lors de l'entraînement au terrain Enam, à Androhibe, le fondateur du club a expliqué leur voyage.

« La préparation n'a pas été facile, surtout le côté administratif, mais les 19 délégations, dont 15 joueurs et 4 coachs ont été bel et bien arrivés dans le sol malgache. Le niveau de la compétition est très élevé. Tous les clubs sont sortis d'un centre de formation professionnelle », a-t-il résumé. En outre, ces 15 joueurs ne sont pas tous des joueurs du club.

Parmi eux, il y a neuf autres joueurs extérieurs. « Faute des moyens, nous étions dans l'obligation de prendre part avec la délégation ces neuf joueurs, pour atteindre l'effectif de 15 joueurs. Ces jeunes ont rempli les critères de participation. Nous avons fait une convention au sein de l'instance nationale à propos de la situation », a-t-il continué. Selon toujours ses explications, « le but de la participation c'est d'acquérir de l'expérience en situation réelle et à gérer la pression compétitive. Le tournoi nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, entre autres, les infrastructures et l'environnement ». Il n'a pas manqué de remercier la fédération malgache, le ministère de la Jeunesse et des sports, la compagnie Kenya Airways et Telma qui sont des acteurs majeurs à la réussite du voyage lors de cette première participation au mondial pupille.

Challenge Bira

La semaine dernière, le club formateur a participé au tournoi « Bira Challenge », réservé à la catégorie U8, U11, U13 et U15. Environ 130 jeunes enfants du club ont été engagés dans toutes ces catégories confondues. La compétition a tenu toutes ses promesses. Le tournoi a été bien organisé et les enfants ont pu profiter de petites vacances. En effet, la sélection du FC Nisi a réalisé un beau doublé en remportant la coupe chez la catégorie U8 et U11. Quant à la catégorie U13, l'équipe a été sacrée vice-championne, tandis que les U15 ont été éliminés en demi-finale. « J'ai un petit enfant dans la catégorie U9. Il est talentueux et ambitieux et j'aimerais exploiter ce talent. Nous étions parmi la délégation à Antsirabe. L'ambiance était au rendez-vous, et ce tournoi nous a également permis de réunir les parents, ainsi que leurs enfants », confie madame Lanto,mère de Jérémie. En outre, le président fondateur de l'école de foot FC Nisi, Célin est actuellement vice-président de la section Ambohidratrimo. Il a été nommé par décret ministériel.