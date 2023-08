Madagascar: Jiu-Jitsu-Open Nogi - Les combattants de Checkmat en démonstration

Le Combat Club 101 a pu rassembler 149 combattants issus des différentes ligues au Batou Beach Ambohimanambola, samedi. Les sociétaires du club Checkmat ont fait sensation en remportant 14 titres.

Coup d'essai, coup de maître, c'est ainsi qu'on peut qualifier la première organisation du Combat Club 101, dénommée « Open Nogi » qui s'est tenue samedi à Ambohimanambola. Il s'agit d'un grappling sans kimono qui a vu la participation d'une centaine de combattants. L'équipe de Xavier Ranarivelo a apporté quelque chose de nouveau car cette fois-ci, les pratiquants ont pu se disputer en plein air dans une ambiance festive.

Au total, 33 titres ont été en jeu dans toutes les catégories confondues, et 45% ont été arrachés par les combattants du Checkmat. En effet, le club de la capitale a raflé 14 titres. La plupart étaient l'oeuvre de ses pépites ayant été très dominantes dans leur catégorie. Chez le master -80 kg, Sergio a été sacré champion, tandis que Andy et Rajo ont brillé dans la catégorie avancée.

Dans les rencontres des grosses pointures, les combattants du club Attila ont démontré leur hégémonie en engrangeant quatre victoires. Chez les super Lourds, Eric a ravi le titre en s'imposant face à Dado du Checkmat en finale. Heriniaina était intraitable dans la catégorie avancée -77 kg après avoir échoué au duel final dans la catégorie Master -77kg face à Zo Aina du Guerreros.

Les deux autres champions étaient entre autres Michael (-54kg) et Teddy (-86kg). Le club Guerreros a également remporté quatre médailles d'or. Outre la victoire de Zo Aina, Tiana Andrianina a gagné sa première médaille dans la catégorie débutante -80 kg. Les deux autres orpailleurs étaient Andriano chez les enfants -60kg et Tafita chez les -69kg. One Tribe s'est contentée de ses trois titres acquis par Tommy qui a réalisé un doublé et Andrianina. Les autres clubs n'étaient pas en reste. YBI, Club 101 et Southside sont rentrés avec deux titres chacun, tandis que Estrella et BJJ Esca ont empoché chacun un titre.

Détection

L'Open Nogi constitue la quatrième compétition de la saison qui a été organisée conjointement avec la Fédération malgache, marquant aussi le premier anniversaire du Combat Club 101. Une occasion pour les techniciens de détecter les meilleurs combattants qui représenteront Madagascar à Abu Dhabi pour l'événement Jiu-Jitsu Pro Tour (AJP).

« Nous sommes très satisfaits car nombreux étaient les combattants ayant répondu à l'invitation. Beaucoup d'entre eux viennent des autres régions. Après les combats, tout le monde était fair play et a participé à un after qu'on a organisé. C'était également un moment de partage durant lequel les combattants ont démontré leur passion pour le Jiu-Jitsu, et pour discuter de ce qu'il y a à faire pour faire évoluer la discipline », a fait savoir le fondateur du club Combat 101 Xavier Ranarivelo alias Badoda.