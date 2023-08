Madagascar: ART urbain - Do-B Rasolofoarison champion du monde de « Vocal scratch »

Une première participation pour le Malgache, Do B Rasolofoarison, et déjà un titre mondial à la clé, lors du championnat du monde de « beatbox » en Allemagne, du 2 au 6 août.

Le performer s'est inscrit dans la catégorie « Vocal scratch tournament ». La compétition stipule que « cette catégorie est ouverte à tous les DJ vocaux et imitateurs de platines humaines du monde entier qui ont une passion pour le spectacle et peuvent émuler des sons de scratch et d'effets spéciaux ». En tout, il y avait six catégories.

Pour atteindre le sommet, il a dû batailler contre 20 compétiteurs venus de plusieurs pays, États-Unis, Australie, Nouvelle Zélande, Maroc, Canada, Venezuela... La catégorie reine étant le « Men's solo tournament"* avec 80 participants. Pour une première étape, Madagascar n'a pas démérité. Démontrant aussi que le pays est une terre de la culture hip-hop. Avec ce résultat, Do B pourrait maintenant forcer la donne et participer à l'épreuve ultime l'année prochaine. Pour le moment, il peut savourer sa victoire et préparer un meuble pour ses trophées chez lui. Puisqu'il a prouvé qu'il possède toutes les chances de remporter d'autres compétitions internationales. Le « beatbox ».