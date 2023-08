Somalie: La Chine fait un don de 151.000 dollars pour l'aide humanitaire

L'Agence somalienne de gestion des catastrophes (SoDMA) a reçu, le 6 août, un don de 150.996 dollars américains de la Chine, destinés à soutenir l'acheminement de l'aide d'urgence aux victimes des conflits et des catastrophes naturelles.

Le commissaire de la SoDMA, Mohamud Moallim Abdulle, a remercié la Chine pour ce don et a salué la vitalité des relations à long terme entre les deux pays.

« Le gouvernement chinois et le peuple somalien sont unis par des liens historiques d'entraide et de solidarité, et ce n'est pas la première fois que nous recevons de tels dons », a affirmé Abdulle à Mogadiscio, la capitale de la Somalie.

L'ambassadeur de Chine en Somalie, Fei Shengchao, a déclaré que cette aide aux victimes des catastrophes et des conflits attestait de la détermination de Beijing à renforcer sa coopération avec Mogadiscio.

« Comme nous le savons tous, la Chine et la Somalie entretiennent des relations de longue date, qui ont résisté au passage du temps et aux changements survenus dans la région ou sur la scène internationale », a indiqué le diplomate chinois.

L'aide de la Chine intervient peu après que les Nations unies ont alerté la communauté internationale sur la persistance d'un risque crédible de famine dans le pays, notamment parmi les populations déplacées et pastorales dans les régions les plus touchées par la récente sécheresse.

Rappelons qu'en fin mars 2023, de fortes pluies se sont abattues sur le sud de la Somalie provoquant de graves inondations. Le bilan humain fait état de vingt-et-un décès alors que cent mille personnes ont été déplacées.

La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, avec des crises de plus en plus fréquentes et intenses.