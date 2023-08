Gambie: Les « excellentes » relations entre la Gambie et les États-Unis progressent régulièrement

L'honorable Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et des Gambiens de l'Etranger, Son Excellence Dr. Mamadou Tangara, a reçu le vendredi 4 août 2023 dans son bureau à Banjul S.E. Sharon L. Cromer, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Gambie.

Au cours de la réunion, l'Ambassadrice a réitéré les excellentes relations bilatérales entre la Gambie et les Etats-Unis et a assuré l'Honorable Ministre d'une coopération plus profonde et renforcée entre les deux pays. Elle a ajouté qu'en dépit de l'incident survenu à l'ambassade de Gambie à Washington DC, les relations entre les deux pays sont « plus fortes que jamais. »

« Je suis comblée de la profondeur et de la complicité de nos relations », a déclaré l'ambassadrice Cromer.

L'ambassadrice Cromer a également reconnu le rôle de leader joué par le gouvernement gambien dans la gestion de l'incident qui a eu lieu à Washington DC.

Mr Tangara, le ministre des Affaires Etrangères, a mis l'accent sur les relations de longue date entre la Gambie et les États-Unis et la collaboration des deux pays pour la promotion de la paix, de la sécurité et du développement dans le pays et dans le monde. Il a reconnu le rôle joué par les États-Unis lors de l'impasse politique de 2016, ainsi que l'implication de l'ambassadeur des États-Unis en Gambie et d'autres autorités américaines.

Le ministre des Affaires Etrangères a également assuré l'ambassadrice Cromer qu'une enquête exhaustive sera conduite sur le malheureux incident de Washington, soulignant que le gouvernement porte la plus grande attention à cette affaire.

Il a réitéré la gratitude de la Gambie envers le gouvernement et le peuple des États-Unis et a assuré de la longévité de l'amitié et du partenariat entre les deux pays et les deux nations, et ce, pour

Les deux parties ont longuement discuté des voies et moyens de promouvoir les relations bilatérales déjà cordiales qui existent entre les deux pays.

