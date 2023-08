Ile Maurice: Hippisme - La dégradation de la piste force la HRD à annuler la 21e journée

Le temps inclément, qui sévit sur la capitale depuis vendredi soir, et l'état de la piste, qui n'a cessé de se dégrader après la tenue de la 20e journée samedi, ont contraint la Horse Racing Division (HRD) à annuler la 21e journée qui était prévue, hier dimanche 6 août, au Champ-de-Mars.

Malgré le fait que le pénétromètre affichait un indice de 3.0 (piste molle) la veille, l'organisateur hippique, la People's Turf PLC (PTP), avait réussi à organiser les sept courses qui figuraient au programme. Même s'il n'avait pas plu durant la journée de samedi, quelques jockeys avaient néanmoins fait remarquer aux commissaires de la HRD que la piste était devenue glissante à certains endroits.

Après la journée, samedi après-midi, les responsables de l'entretien de la piste avaient mis le paquet afin de s'assurer qu'elle soit remise en état en vue de la 21e journée. Ils avaient d'ailleurs utilisé un «roller» pour niveler la piste.

Hier, en début de matinée, tout semblait indiquer que cette journée dominicale allait bien pouvoir se tenir. D'ailleurs, après avoir inspecté la piste, le Clerk of The Course, Deon Sampson, a indiqué que la piste était moins humide (le pénétromètre affichait un indice de 2.9 unités (piste molle)) et il a donné son feu vert pour la tenue de la journée. Toutefois, une heure avant le départ de l'épreuve d'ouverture, il a commencé à pleuvoir au Champ-de-Mars. À première vue, la pluviométrie n'était pas conséquente, mais comme l'état de la piste était assez précaire après les sept courses disputées sur une piste molle la veille, on pouvait craindre le pire. Par conséquent, la HRD a demandé à un «Wet Weather Panel» constitué de commissaires, d'entraîneurs, de vétérinaire et de jockeys de faire une inspection de la piste.

%

Après avoir constaté de visu l'état de la piste surtout en ligne droite, les jockeys Stephen Donohoe, Roberto Perez et Rye Joorawon ont estimé que le terrain était assez glissant à certains endroits. Ils ont également remarqué que la piste aux abords du 1 400 m était particulièrement abîmée. Avec le passage régulier des «starting stalls» à cet endroit, il y avait une couche de boue qui s'était formée et cela rendait la piste très glissante..