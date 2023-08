Ile Maurice: Examens du NCE - Munsoo Kurrimbaccus demande le respect des droits des enfants

Chaque enfant a le droit à une éducation, un principe inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et pourquoi Munsoo Kurrimbaccus, secrétaire de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE), espère que les prochains examens du National Certificate of Education (NCE) ne pénaliseront pas certains collégiens au détriment des autres ? Il explique sa préoccupation en ces termes: «Lors de la première semaine de vacances, le ministère de l'Éducation et le Mauritius Examinations Syndicate (MES) ont organisé un atelier portant sur les prochains examens du NCE. Dans le rapport des examinateurs en 2022, il a été sous-entendu que les correcteurs devront faire preuve de plus de flexibilité lors de la correction.»

Certes, le membre de l'UPSEE soutient que chacun a interprété cette causerie à sa manière. «La correction doit se faire de la même manière pour les sciences et les mathématiques car dans ces sujets, il n'y aura qu'un seul résultat. Par contre, pour les langues, cela diffère un peu. On peut se montrer moins flexible, mais il faut aussi savoir jusqu'à quel niveau.» On leur a expliqué que les premiers 35 points de chaque questionnaire sont accessibles à tous les enfants, même ceux qui se retrouvent dans le Extended Program. En ce qui concerne les autres 65% du papier, la question qui se pose est de savoir si tous les enfants qui passent les examens auront le même questionnaire ou pas.

Et c'est la préoccupation de Munsoo Kurrimbaccus. Quid sur l'équité et l'égalité des chances entre les candidats ? D'autant plus si ces examens comportent des variations dans les questions posées, cela pourrait potentiellement favoriser certains étudiants au détriment d'autres. Il plaide en faveur de l'utilisation de deux types de questionnaires. «Les enfants suivant le Extended Programme ont un cursus différent, et il ne faut pas les discriminer. L'éducation doit être équitable pour tous.» Raison pour laquelle il lance un appel au ministère pour que les questionnaires proposés aux enfants ne soient pas les mêmes, afin d'éviter toute forme de discrimination et d'assurer un traitement équitable pour tous les candidats.

A noter que les examens du National Certificate of Education se tiendront le jeudi 28 et le vendredi 29 septembre, le mercredi 4, le vendredi 6, le lundi 9 octobre, le mardi 10 et le vendredi 13 octobre 2023. Quant aux résultats, ils devraient être publiés le 1er décembre prochain.