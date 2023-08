Afrique: IXe Jeux de la Francophonie - Madagascar termine treizième

Chaque discipline en sport, comme en culture, rentre avec au moins une médaille chacune. La Grande île a arraché neuf médailles, dont trois d'or aux Jeux de Kinshasa.

Bilan positif. Madagascar finit treizième sur quatre-vingt-huit pays au tableau des médailles des IXe Jeux de la Francophonie. Les Jeux de Kinshasa ont pris fin hier. Représentée dans quatre disciplines sportives et aussi en culture, la Grande ile a engrangé neuf médailles dont trois en or, quatre en argent et deux en bronze. Chaque discipline rentre brillamment avec au moins une médaille.

Madagascar a décroché les deux bronzes, lors de la dernière journée de ce samedi. Éliminées sèchement par les Sénégalaises en demi-finale, mercredi (48-94), les Ankoay ont assuré, samedi soir, la victoire, synonyme de la médaille de bronze historique, en s'imposant 69 à 63 face aux Libanaises, en match de classement pour la troisième place. Le sacre est revenu aux Lionnes de la Teranga qui ont battu en finale les Camerounaises (78-54).

L'autre bronze a été l'oeuvre de Soloniaina Malala qui a défait la Sénégalaise Diarra en combat pour la troisième place chez les -63kg en lutte africaine. Cette dernière a raté, mercredi, le bronze en lutte libre des -62kg. Lors de la dernière journée du samedi, Madagascar a également manqué de peu la médaille de bronze de l'épreuve par équipe en lutte et en judo par équipe mixte. Engagée chez les 48kg, Victorine Rasoarimalala a échoué, elle aussi, au combat pour la médaille de bronze en lutte africaine.

Avant-goût

La Grande ile a ravi deux médailles en judo. La championne d'Afrique junior des -70kg, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, a rajouté un titre de plus en arrachant l'or aux Jeux de la Francophonie. Narindra Henintsoa Rakotovao a arraché, de son côté, la médaille d'argent des -57kg. Les artisans des deux autres médailles d'or sont, en l'occurrence, Sidonie Fiadanantsoa au 100m haies (13"01) et la troisième en culture, signée Richianny Ratovo, en discipline peinture. Une autre en argent revient à Fitiavana Ratovo Andriantseheno en sculpture.

La première médaille malgache a été remportée par Aimé Mbolalaiana Rakotoniaina en lutte libre catégorie des 74kg, le mardi 1er aout. Le tennis de table a eu un représentant et a ravi une médaille. Le champion d'Afrique zone Est et porte-drapeau de Madagascar, Fabio Adrien Rakotoarimanana, rate la médaille d'or et s'est contenté de l'argent en simple messieurs. Rideau sur les jeux de Kinshasa, les porte-fanions malgaches seront de retour au pays, au début de cette semaine, et poursuivront leur mission en défendant les couleurs nationales aux Jeux des Iles, à partir du 25 août. à Kinshasa, Maurice a devancé Madagascar de cinq places avec au compteur douze médailles dont six d'or.

Classement :

Pays Or Ag Br Totaux

1-Maroca 23 16 19 58

2-Roumanie 17 9 12 38

3-Cameroun 12 13 14 39

4-Sénégal 10 9 6 25

5-France 7 4 4 15

6-Burkina Faso 7 3 8 18

7-Côte d'Ivoire 6 5 4 15

8-Maurice 6 4 2 12

9-RD Congo 5 11 18 34

10-Canada 4 6 3 13

11-Djibouti 4 1 3 8

12-Niger 3 8 7 18

13-Madagascar 3 4 2 9

14-Arménie 3 2 3 8

15-Tchad 1 4 3 8