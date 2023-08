Madagascar: Beatbox - Do B sacré champion du monde

Do B, jeune artiste malgache, a marqué l'histoire du beatbox en remportant le championnat du monde dans la catégorie "Vocal Scratch".

Do Rasolofoarison, dit Do B, est devenu champion du monde de beatbox lors du « Beatbox Battle World Championship 2023 », dans la catégorie «Vocal Scratch». Le jeune artiste malgache a affronté avec brio le beatboxeur français, O'Slim, lors de la finale épique qui s'est tenue au stade Huxleys Neue Welt de Berlin, le 5 août. «Participer à cette compétition internationale est un rêve qui devient réalité.

La vie est pleine de surprise», confirme Do B, dix ans après ses débuts dans le beatbox. Sa spécialité, le «Vocal Scratch», est une compétence avancée qui permet d'imiter le son du scratch d'un DJ en utilisant la voix et la bouche. Le rythme créatif et captivant de Do B a conquis le coeur du public et des juges, le propulsant vers la victoire. Emu et reconnaissant, «Merci beaucoup», s'est-il exprimé, en soulevant fièrement son trophée.

Do B est un talentueux représentant de Madagascar, étant le seul participant malgache à cette compétition prestigieuse et le seul représentant de l'Afrique australe. En 2021, il a déménagé en Allemagne pour ses études, où il a rapidement imposé sa marque en obtenant le titre de vice-champion d'Allemagne du Sud et en accédant au top 8 en Allemagne, en 2022.

Le beatbox est véritablement la passion et le gagne-pain de Do B, qui a trouvé en cette discipline artistique une véritable raison de briller. «Do B est non seulement notre leader national, mais également une figure internationale de premier plan. Sa réussite exceptionnelle dans le beatbox nous ouvre de nouvelles opportunités et nous inspire à rêver plus grand.

Jamais auparavant une telle reconnaissance n'avait été atteinte, faisant de Do B un modèle pour nous tous», ajoute Francki Ramanakoarivo, un jeune beatboxeur malgache. Sa victoire historique au championnat du monde prouve qu'avec détermination et talent, tout est possible. À plus forte raison, sa réussite met en lumière le talent et le potentiel des jeunes malgaches, lesquels méritent un soutien continu pour faire rayonner le pays.