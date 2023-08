Afrique: 'L'allaitement est une bouée de sauvetage' - Les femmes en RDC, au Sud-Soudan et en Syrie parlent de nutrition

À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, trois femmes vivant dans trois grandes situations d'urgence humanitaire expliquent comment le soutien du Programme Alimentaire Mondial change leur vie... et celle de leurs enfants.

"C'est précisément dans les contextes d'urgence, où il est le plus crucial, que l'allaitement peut être le plus difficile", déclare Mme McCain, Directrice Exécutive du Programme Alimentaire Mondial (PAM), alors que l'organisation marque la Semaine mondiale de l'allaitement maternel.

"Les femmes peuvent être constamment en déplacement, dans des voyages physiquement épuisants. Les conditions peuvent être surpeuplées ou traumatisantes. Au milieu de ce chaos et de ces difficultés, l'allaitement maternel représente une bouée de sauvetage pour les nourrissons et les jeunes enfants, leur apportant non seulement une nutrition essentielle, mais aussi réconfort et protection".

Actuellement, 27 millions de femmes enceintes et allaitantes souffrent d'insécurité alimentaire et sont exposées au risque de malnutrition dans le monde.

Quatre femmes qui allaitent dans des pays frappés par des situations d'urgence décrivent ci-dessous les immenses difficultés qu'elles rencontrent pour accéder à des aliments nutritifs adéquats pour elles-mêmes et leur famille.

République démocratique du Congo : Francine

Francine et sa famille font partie des quelque 100 000 personnes qui vivent dans le camp de déplacés de Rusayo, en République démocratique du Congo, l'une des plus grandes urgences du PAM.

%

"Nous avions l'habitude de cultiver des haricots, des patates douces et du manioc", explique-t-elle. "Nous mangions une partie de notre récolte et l'autre était vendue.

Cependant, avec l'aggravation du conflit dans l'est du pays au cours des sept derniers mois, "nous n'avons pas été en mesure d'envoyer nos enfants à l'école ou de les nourrir parce que nous avons tout perdu et que nous avons été déplacés", ajoute-t-elle.

Depuis le début de l'année, le PAM a affecté 249 000 enfants et femmes dans les trois provinces de l'est de la RDC touchées par le conflit et a besoin de 5 millions de dollars pour maintenir l'aide jusqu'en janvier.

Plus d'un million de personnes ont été forcées de quitter leur foyer dans l'est de la RDC depuis janvier, ce qui porte à 5,5 millions le nombre total de personnes déplacées dans la région. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre l'effondrement total des services de santé, laissant la population aux prises avec la maladie et la malnutrition. Les enfants, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont en première ligne à cet égard.

Et, bien sûr, il n'y a pas que les conflits que les gens tentent d'échapper.

Sud Soudan : Adut

"Les inondations ont affecté tout le monde et toutes les régions du Sud-Soudan. Il n'y a pas de terres hautes où se réinstaller, toute la région est inondée", explique Adut, qui marche pendant une heure avec son bébé Aachan pour se rendre dans une clinique soutenue par le PAM dans l'État de Warrap.

Outre les examens de santé, les soins médicaux et les programmes d'aide alimentaire, les femmes peuvent obtenir des informations sur la manière de cultiver plus efficacement face aux défis posés par les conditions météorologiques extrêmes (la clinique dispose d'un jardin de démonstration très actif), des conseils et une éducation en matière de santé et de nutrition.

"Mes récoltes ont toutes été détruites et il m'était donc difficile de nourrir ma famille", ajoute Adut. En plus du sorgho qu'elle cultive, toute sa récolte d'arachides a été perdue.

Un déficit de financement massif de 405 millions de dollars oblige le PAM à donner la priorité à l'aide aux personnes les plus proches de la famine au Sud-Soudan.

Le pays est aux prises avec des sécheresses consécutives d'une part et des inondations d'autre part, avec près de 8 millions de personnes - deux tiers de la population - confrontées à des niveaux de faim "de crise" ou pire selon la norme mondiale de mesure de l'insécurité alimentaire.

Cela signifie que les rations ont été réduites de 50 pour cent dans tout le pays et que des millions de familles s'enfoncent dans la spirale de la faim.

En mars et avril, les précipitations ont dépassé de 50 pour cent les moyennes à long terme dans le bassin du lac Victoria, à l'origine des inondations, de sorte que le niveau des eaux devrait encore augmenter dans les mois à venir.

Syrie : Salwa

Interview par Lina AlQassab

"J'étais frustrée parce que je n'étais pas préparée", explique Salwa, de Deir Ezzor, en Syrie, qui est tombée enceinte alors qu'elle allaitait encore son premier enfant l'année dernière. Je me disais : "Cet enfant que j'amène à la vie, comment vais-je subvenir à ses besoins ? Comment puis-je subvenir à ses besoins ? Comment vais-je l'élever ? Toutes ces questions sans fin me donnaient des maux de tête".

L'escalade des besoins en Syrie a dépassé toutes les ressources disponibles, rendant impossible pour le PAM de maintenir son niveau actuel d'assistance alimentaire vitale. Le PAM vient de réduire le nombre de personnes qu'il dessert dans le pays de 5,5 millions à seulement 3 millions.

Salwa est tombée dans la malnutrition au cours de sa récente grossesse.

Sur les conseils de son gynécologue, elle s'est inscrite à un traitement contre la malnutrition dans une clinique soutenue par le PAM et ses partenaires.

Six mois après le début de sa grossesse, en plus du soutien nutritionnel, elle a reçu une aide alimentaire et en espèces soutenue par la Commission européenne pour acheter les aliments dont elle a besoin dans des magasins désignés.

Au bout de deux mois, dit-elle, "je suis devenue plus active. Au neuvième mois, le médecin m'a dit que mon bébé pèserait 4 kg à la naissance, ce qui est un excellent poids, et c'est ce qui s'est passé. J'ai donné naissance à un bébé potelé et en bonne santé !

Salwa vivait auparavant dans un appartement qu'elle louait avec son mari. Le couple vit désormais avec ses parents - sa mère, qui souffre de diabète, a perdu la vue, dit-elle.

Son père travaille dans un fast-food et son mari est instituteur. Le revenu mensuel cumulé des deux hommes est de 30 dollars.

"Ce n'est pas suffisant pour nourrir une famille de huit personnes", dit-elle. Ils prennent deux repas par jour, un petit déjeuner et un déjeuner simples. Le couple vend des meubles de leur ancienne maison pour payer les produits de première nécessité. "L'autre jour, mon mari a acheté deux bananes à notre fille. Puis je me suis dit : 'Deux bananes ? Depuis quand avons-nous commencé à ne ramener que deux bananes à la maison ? cela me brise le coeur".