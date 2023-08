Centrafrique: Attente des résultats du référendum

La majorité présidentielle se félicite d'ores et déjà du taux de participation. L'opposition se réjouit du boycott.

Les résultats du vote référendaire du 30 juillet 2023 sont toujours attendus en Centrafrique et pourraient être publiés ce lundi 7 août.

La majorité présidentielle et l'opposition démocratique se félicitent d'ores et déjà toutes deux, du taux de participation.

L'opposition félicite le peuple de n'avoir pas voté, tandis que la majorité présidentielle crie à un plébiscite.

Le camp Touadéra crie victoire

Dans l'attente des résultats, la majorité présidentielle crie victoire. Evariste Ngamana, directeur national de la campagne référendaire, s'en réjouit.

"Au niveau de la direction nationale de campagne, les dispositions ont été prises et selon les premières tendances émanant de la direction nationale de campagne et publiées par un quotidien de la place, la nouvelle constitution est votée à plus de 90% avec un taux de participation de 70% du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans certains pays amis vous avez accompli fièrement et dignement votre devoir civique".

Les tendances de la direction nationale de campagne contrastent bien avec la réalité de la mobilisation lors du vote le 30 juillet dernier.

%

L'opposition se réjouit du boycott

A peine deux Centrafricains sur dix ont exprimé leur suffrage selon certains observateurs.

L'opposition démocratique félicite quant à elle la population qui n'a pas voté en faveur de cette nouvelle constitution.

"Si ce scrutin a été un vrai référendum, le non l'aurait remporté à 99,99%. Quasiment tous les centrafricains sont restés à la maison. Et donc je voudrais dire merci au peuple centrafricain et aux nombreuses organisations de lutte politique en Centrafrique, en Europe merci aussi aux compatriotes qui à titre personnel merci aux leaders de la société civile, religieux qui ont compris tout de suite que cette constitution sera un facteur de division à un moment où nous devons mener le seul combat qui vaille, celui du bien-être et de la sécurité physique du peuple centrafricain", dit Martin Ziguélé, porte-parole du Bloc des Républicains pour la défense de la Constitution.

L'organisation de l'élection référendaire a connu beaucoup de rebondissements.

Les violations du cadre légal d'organisation du scrutin, l'absence de neutralité des organes sensés organiser et proclamer les résultats ou encore la participation active des institutions ne laisse entrevoir aucun doute sur l'issue du vote.

Le projet de nouvelle Constitution sur lequel les Centrafricains étaient invités à se prononcer prévoit notamment un allongement de la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans et la suppression de la limite du nombre des mandats, dans un pays dévasté par plusieurs coups d'Etat.

Le chef de l'Etat, Faustin Archange Touadéra, âgé de 66 ans, est accusé par ses adversaires de vouloir rester "président à vie".